Trae Young quitte Klutch Sports

Est-ce le signe que Trae Young va quitter les Hawks cet été ? C’est possible puisque le meneur All-Star a décidé de changer d’agent, et ce n’est jamais un choix anodin. Surtout que le meneur est sous contrat jusqu’en 2027 avec Atlanta, avec une « player option » à activer en 2026 s’il souhaite être free agent avec une année d’avance.

Quoi qu’il en soit, le leader des Hawks a décidé de se séparer de Klutch Sports, la célèbre agence de Rich Paul, l’agent et ami de LeBron James. Il y a dix mois, c’est OG Anunoby qui avait quitté cette agence, et il avait été transféré aux Knicks quelques mois plus tard…

Trae Young avait d’ailleurs rejoint cette agence, un peu par défaut en 2020, lorsque son agent Omar Wilkes avait quitté Octagon pour Klutch Sports. Il y a un an, Wilkes avait choisi de quitter le métier d’agent pour s’engager avec la marque Fanatics.

Le nouvel agent de Trae Young se nomme Aaron Mintz, et il travaille pour CAA. En NBA, il s’occupe des intérêts de Jalen Brunson, Paul George, Tyrese Haliburton ou encore D’Angelo Russell. Justement, la piste évoquée le plus souvent pour Trae Young mène aux Lakers…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.