Rookie Of The Year | Victor Wembanyama ému par l’hommage des légendes

Depuis quelques jours, Victor Wembanyama savait qu’il serait élu Rookie Of The Year, et la marque Fanatics lui avait réservé une belle surprise : l’hommage de quelques-uns des plus grands joueurs de l’histoire, également élus « Rookie Of The Year ». En vrac, il y a LeBron James, Kevin Durant, Shaquille O’Neal, Allen Iverson, Pau Gasol, Grant Hill, David Robinson, Vince Carter, Chris Paul et Jason Kidd.

Il n’y a ni Tim Duncan, ni Michael Jordan mais le casting est déjà magnifique, et « Wemby » semble sincèrement ému par ce déluge de lauriers.

Comme ceux de David Robinson, qui lui explique qu’il a placé la barre très haut pour les Spurs, la France et lui-même. « Je ne pourrais pas être plus fier de toi » lui lance l’ancien pivot de San Antonio.

Et ce n’est que le début…

LeBron James lui rappelle que ce n’est que « le début« , tandis que Vince Carter lui confie combien il est impressionné par sa manière de gérer sa saison.

Numéro 1 de la Draft 2024, « Wemby » a écrasé le scrutin du « Rookie of the Year » 2024 avec 99 premières places sur 99 possibles ! Ses stats en font l’un des meilleurs rookies de l’ère moderne : 21.4 points, 10.6 rebonds, 3.9 passes, 3.6 contres (leader de la NBA) et 1.2 interception par match.