Par son comportement, Ja Morant a convaincu la NBA

Voilà déjà quatre mois que Ja Morant n’a plus été vu sur un parquet NBA. De retour après une suspension de 25 matchs pour s’être montré à deux reprises avec une arme à feu sur les réseaux sociaux, le meneur des Grizzlies n’a pu disputer que neuf rencontres cette saison. La faute à une grave blessure à l’épaule, qui l’a contraint à mettre un terme à sa campagne dès le 6 janvier. Même si la suspension était passée, Adam Silver a continué de surveiller Ja Morant, multipliant également les échanges afin de prendre la mesure de l’évolution de son comportement.

Le patron de la NBA a donc donné de bonnes nouvelles lundi à ce sujet, assurant que la superstar de Memphis était bien sur le droit chemin.

« Nous avons fait le point avec lui et son équipe au cours de la saison, mais surtout, en travaillant avec le syndicat des joueurs. Nous avons régulièrement fait le point avec lui et son équipe tout au long de l’année. Tous les rapports sont très positifs », a-t-il déclaré depuis New York.

Le droit à une nouvelle chance

La première chose positive, c’est qu’on ne voit plus Ja Morant sur internet pour ses frasques extra-sportives, qui avaient tendance à se multiplier jusque-là. Le meneur a visiblement retenu la leçon, et aurait fini de faire le ménage parmi son entourage. Il a notamment rejoint l’agence de Mike Miller « Lift Sports » pour le représenter, et a également lancé un programme « AAU » appelé « Twelve Time » pour encadrer de jeunes basketteurs en herbe.

« D’après tout ce que nous avons vu, son développement a été très positif. Le fait de travailler avec l’équipe, sa gestion personnelle, le fait d’avoir une équipe plus soudée autour de lui semble faire la différence dans sa vie », a poursuivi Adam Silver, qui ne regrette pas sa suspension au regard des résultats, près d’un an plus tard.

À ses côtés, le vice-président exécutif de la ligue, Joe Dumars, a été témoin de chacune des rencontres entre Adam Silver et Ja Morant. Lui aussi est convaincu de la volonté du meneur de changer de comportement.

« C’est un jeune homme qui a fait quelques erreurs, mais je dirais que lorsqu’il est venu dans ce bureau et qu’il a rencontré Adam, moi-même et quelques autres personnes, il a assumé ses responsabilités. Il ne s’est pas assis là et n’a pas cherché d’excuses. Il a assumé et a accepté sa punition. Quand je vois ça, j’ai vraiment le sentiment que cette personne a une chance de s’améliorer. On ne peut pas s’améliorer tant qu’on n’a pas assumé quelque chose ».

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 Total 257 32 47.2 31.8 75.5 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.