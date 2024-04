Ja Morant rejoint l’agence de Mike Miller

Début avril, on apprenait que Ja Morant décidait de mettre fin à sa collaboration avec Jim Tanner, son agent historique, qui le représentait depuis sa sortie de l’université de Murray State en 2019. Trois semaines plus tard, on apprend qu’il rejoint LIFT Sports Management, qui n’est autre que l’agence de Mike Miller (et Daniel Frank).

Double champion NBA (2012, 2013), élu Rookie de l’année (2001) et Sixième homme de l’année (2006), l’ancien sniper du Magic, des Grizzlies ou encore du Heat s’est lancé comme agent en 2021, attirant dans ses filets des joueurs comme Paolo Banchero, PJ Washington, Patrick Beverley, Robert Williams III, Wendell Carter Jr. ou Tyus et Tre Jones.

Nouveau visage de l’agence, Ja Morant est sous contrat avec les Grizzlies jusqu’à l’été 2028, mais le plus important pour LIFT Sports Management et Mike Miller sera surtout de réussir à canaliser le double meneur All-Star, habitué à faire les gros titres depuis début 2023, mais pour les mauvaises raisons (armes à feu).

Cette saison, l’ancien ROY (2020) et MIP (2022) a dû mettre fin prématurément à sa saison à cause d’une blessure à l’épaule, après avoir été suspendu pour les 25 premiers matchs de celle-ci.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 Total 257 32 47.2 31.8 75.5 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.