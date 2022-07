Ja Morant prolonge à Memphis pour au moins 193 millions sur cinq ans

Sans surprise, les Grizzlies ne laisseront pas Ja Morant tester le marché en 2023. Avec un an d’avance, ils ont décidé de prolonger leur meneur All-Star, et il s’agit d’un contrat de cinq ans, dont le montant sera au minimum de 193 millions de dollars, et au maximum de 231 millions. Pour toucher le « max », Morant devra être élu à nouveau dans une All-NBA Team ou être MVP.

« Je suis clairement heureux ici. Memphis, c’est chez moi » avait-il déclaré après l’élimination face aux Warriors. « Au moment où la discussion va être lancée, j’ai l’impression qu’elle sera dans les médias et que tout le monde pourra la voir. Donc, si votre question est : ‘Est-ce que je veux être à Memphis ?’. La réponse est : ‘Bien sûr que oui !’ »

Elu Most Improved Player et 6e des votes pour le MVP, Ja Morant a déjà en tête ses axes de progression pour la saison prochaine. Après avoir manqué 25 matches de saison régulière, et les trois derniers de la série face aux Grizzlies, le but sera notamment de se renforcer musculairement.

« Il y a beaucoup de domaines dans lesquels je peux progresser des deux côtés du terrain. C’est clairement mon principal objectif de cette intersaison. D’abord, on va commencer par être en bonne santé, puis on va se mettre au travail pour devenir consistant dans tous les secteurs de mon jeu« .