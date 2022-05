Draft 2022 | Paolo Banchero choisit Mike Miller comme agent !

Après avoir envisagé un avenir dans le coaching aux côtés de Penny Hardaway à l’université de Memphis, Mike Miller a finalement décidé d’être agent, et il s’est associé à Daniel Frank dans l’agence Lift Sport Management. Cette saison, Miller ne représentait les intérêts que d’un joueur, Aaron Henry, apparu à six reprises sous le maillot des Sixers, tandis que Frank s’occupe de joueurs comme RJ Hampton et JaVonte’ Smart.

Mais le duo vient de réaliser une très grosse prise puisqu’ils ont annoncé la signature de Paolo Banchero, le joueur vedette de Duke, attendu dans le Top 5 de la Draft. L’ancien shooteur du Heat et du Magic a aussi signé d’autres joueurs universitaires, comme Dawson Garcia (North Carolina), Wendell Moore Jr. (Duke) ou encore Alondes Williams (Wake Forest).