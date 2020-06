NCAA : Mike Miller annonce son départ de l’université de Memphis

Depuis deux ans, Mike Miller est le bras droit de Penny Hardaway à l’université de Memphis, les deux hommes étant bien placés pour recruter les meilleurs lycéens afin de les préparer vers la NBA.

Mais sur Twitter, l’ancien shooteur des Grizzlies ou encore du Heat annonce son intention de quitter son poste.

« Même si j’ai adoré mon boulot et que je me suis amusé en faisant partie du programme spécial que Coach (Penny Hardaway) construit, les derniers mois m’ont fait réaliser qu’il est temps pour moi de passer plus de temps avec ma famille et là où le voyage m’emmènera » écrit-il ainsi.

Un coup dur pour les Tigers, Mike Miller étant très apprécié au sein de l’université et par les recrues.