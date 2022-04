Quelques heures après Mark Williams, son collègue dans la raquette de Duke, Paolo Banchero annonce à son tour son intention de s’inscrire à la draft. Un choix logique et attendu de la part du natif de Seattle, qui depuis des mois est attendu tout en haut de la Draft 2022.

Meilleur marqueur (17.2 points, 47.8% aux tirs) et deuxième rebondeur (7.8 rebonds) chez les Blue Devils, il a très largement participé au succès de Duke cette saison. Pour la dernière de Coach K, l’escouade de Durham a terminé la saison régulière à la tête de la conférence ACC (16-4) et a atteint le Final Four de la « March Madness ».

Tout au long du tournoi NCAA, Paolo Banchero a d’ailleurs été exemplaire (18.8 points, 7.6 rebonds en 5 matches).

Désormais, il se tourne donc sans surprise vers la NBA. Candidat potentiel au premier choix, il a sa place assurée dans le Top 5 et pourrait faire les beaux jours de certaines franchises en reconstruction. On pense notamment aux Pistons, qui adoreraient sûrement l’associer à Cade Cunningham, ou encore aux Rockets, avec Jalen Green.