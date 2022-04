Draft 2022 | Mark Williams veut réaliser son rêve en jouant en NBA

Durant ce printemps, plusieurs joueurs de Duke devraient quitter l’université pour viser la NBA. On pense à Paolo Banchero ou A.J. Griffin par exemple. Quant à Mark Williams (20 ans), c’est fait.

Le pivot des Blue Devils a en effet annoncé à ESPN que « jouer en NBA a été toujours un rêve » et qu’il se présentait ainsi à la Draft. Sur son compte Twitter, il a remercié l’université de Duke, où il a passé deux saisons.

Beau bébé de 2m13 et 110 kilos, Mark Williams a réalisé une bonne saison avec 11.2 points à 72% de réussite au shoot, 7.4 rebonds et 2.8 contres de moyenne. Titularisé par Mike Krzyzewski, il est très fort pour protéger le cercle et fut parmi les candidats pour le trophée de défenseur de l’année en NCAA.

Offensivement, s’il a progressé aux lancers-francs ou dos au cercle entre ses deux saisons à Duke, il reste assez limité avec des points qui viennent essentiellement sur des claquettes, des dunks ou des alley-oops. Il est donc encore un joueur brut, qu’il faut faire progresser.

« Il est doué des deux côtés du terrain et motivé pour s’améliorer au quotidien », a déclaré Coach K. « L’équipe NBA qui va drafter Mark va évidemment récupérer un joueur talentueux. »