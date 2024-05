Une conférence de presse explosive à plus d’un titre. En plus de Jimmy Butler, Pat Riley s’en est pris à un autre cadre du Heat : Tyler Herro et notamment à sa condition physique.

Cette saison, l’arrière shooteur du Heat, en proie à des soucis de santé, n’a pu disputer que 42 rencontres, son plus petit total en saison régulière. Lors de l’exercice précédent, il avait atteint sa meilleure marque en carrière (67 matchs), avant de rejoindre l’infirmerie lors des phases finales.

« Il est un peu fragile. Il s’est cassé la main l’an dernier lors des playoffs. Il a eu quelques blessures plus tôt dans sa carrière. Il n’y a personne qui travaille plus dur à son jeu. Il bosse. Il passe du temps à la salle de musculation. Alors comment fait-il pour maintenir son apport calorique ? », s’interroge le président de la franchise.

Ce dernier considère « qu’il se peut donc que [son joueur] doive passer à un autre niveau sur le plan nutritionnel ». Sous-entendu prendre de l’épaisseur physique pour le joueur pesé officiellement à 88 kilos.

Pat Riley défend tout de même sa place de titulaire

« Il est devenu plus fort. Mais au fur et à mesure que la saison avance, vous perdez un peu de cela. Il doit donc faire quelques ajustements », réclame le dirigeant, qui dit avoir déjà échangé avec l’intéressé sur la question.

Ainsi, pat Riley espère voir un jour son arrière, qui n’a pas fait de miracle face aux Celtics cette année (17 points de moyenne pour 38.5% de réussite) jouer « entre 72 et 82 matches. Peut-être qu’une année, il me surprendra et jouera tous les matchs. »

Le dirigeant s’arrête également sur l’idée que le Heat sera meilleur lorsque Tyler Herro joue comme sixième homme, une notion que l’ancien capitaine du Heat, Udonis Haslem, a soulevée sur ESPN la semaine dernière.

« C’est une idée qui circule, et tous ceux qui la véhiculent en savent plus que moi. Ils doivent en savoir plus que moi pour dire cela de Tyler. Tyler est une star », termine tout de même Pat Riley. Une star qui sait ce qui lui reste à faire cet été pour plaire au grand patron…

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.7 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 Total 284 32 44.0 38.5 87.2 0.4 4.5 4.9 3.7 1.4 0.7 2.2 0.2 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.