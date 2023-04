Le MVP de la nuit | Joel Embiid, l’homme et demi de la NBA

« La course au MVP est terminée ! » C’est ce qu’a lancé Doc Rivers après la victoire des Sixers face aux Celtics. Il faut dire que Joel Embiid a envoyé un message aux votants en livrant l’un de ses meilleurs matches de la saison avec 52 points, 13 rebonds, 6 passes et 2 contres en 39 minutes. Le tout à 20 sur 25 aux tirs avec un 12 sur 13 aux lancers-francs. L’évaluation finale est exceptionnelle : 64 !

Comme son dunk monstrueux dans le « money time » pour atteindre la barre des 50 points, ou ses trois passes pour PJ Tucker, auteur de trois paniers à 3-points dans les deux dernières minutes !

« Ils ont continué à me prendre à deux » raconte Joel Embiid. « Evidemment, comme je continuais à mettre mes tirs, ils ont fait des ajustements. C’est Marcus qui les a faits. Ils ont continué à faire des prises à deux, et il fallait faire le bon choix. Et ce qui devait arriver est arrivé… »

Son match le plus abouti de la saison ?

C’est son 3e match de la saison à 50 points, et jamais un pivot n’avait inscrit autant de points dans une campagne depuis Shaquille O’Neal en 2000. Cette année-là, le Shaq avait raflé son unique trophée de MVP…

« La course au MVP est finie. Vraiment. Ce soir, on n’arrivait pas à mettre des tirs, et ce gars inscrit la moitié de nos points » commente Doc Rivers. « Dans un match NBA, il inscrit la moitié des points ! Mon avis est biaisé, mais la course au MVP est terminée ! »

Interrogé sur les compliments de son coach et de ses coéquipiers, Joel Embiid se marre : « Ils ont peut-être raison, mais nos objectifs sont plus grands que ça ». D’ailleurs, ses 52 points, face aux Celtics, deuxième de la conférence Est, ne sont pas sa perf’ préférée.

« Mon meilleur match, c’est sans doute le match face à Utah. Il n’y aucun doute là-dessus » répond Joel Embiid, qui avait inscrit 59 points ce soir-là. « J’avais tout fait sur le terrain, en attaque comme en défense. Mais vu que c’était Boston ce soir en face, et qu’on a gagné, peut-être que ce match est au-dessus… »

Un message avant des retrouvailles en playoffs ?

Un adversaire que Joel Embiid pourrait retrouver en playoffs puisque les Sixers sont assurés de terminer 2e ou 3e, tandis que Boston aura du mal à déloger les Bucks de la première place puisqu’il faudrait gagner les trois derniers matches, tout en espérant que Milwaukee s’incline à trois reprises…

Voilà pourquoi Joel Embiid était tout particulièrement motivé ce soir : « On a été en difficulté toute la saison face à eux. On était mené 3-0 contre eux. Ce soir, une victoire était plus que nécessaire. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 PHL 64 35 54.2 33.0 85.8 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.5 1.7 33.0 Total 392 32 49.9 33.7 81.9 2.2 9.0 11.2 3.4 3.1 0.9 3.4 1.7 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.