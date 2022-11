Joel Embiid fait la totale au Jazz : 59 points, 11 rebonds, 8 passes et 7 contres !!!

En « back-to-back » après avoir gagné contre les Hawks la veille, les 76ers enchainaient, toujours à domicile, avec un match que personne n’imaginait être un véritable test durant l’intersaison, mais qui en est pourtant près d’un mois après le lancement de cette saison 2022/23 : le Jazz, leader surprenant de la conférence Ouest.

Et effectivement, la troupe de Salt Lake City a offert une formidable résistance pendant 48 minutes, mais a finalement rendu les armes dans les derniers instants (105-98), face à l’exceptionnelle performance de Joel Embiid : 59 points (19/28), 11 rebonds, 8 passes et 7 contres ! Le pivot camerounais a porté son équipe de l’entre-deux jusqu’au buzzer final, et signe la meilleure performance individuelle de la saison, jusqu’à maintenant.

Plus largement, sur le plan collectif, c’est en deux temps que les 76ers ont fait la différence : dans le troisième quart-temps, durant lequel ils ont haussé leur niveau défensif (21 points à 29% aux tirs pour le Jazz) après une première mi-temps mi-figue mi-raisin (14 points de retard dans le second quart-temps), puis dans le « money-time », avec encore une fois des bonnes séquences défensives, suivies de plusieurs paniers décisifs de leur héroïque pivot.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– « Back-to-back » à 101 points pour Joel Embiid. En l’espace de 24 heures, Joel Embiid a inscrit 101 points, pour deux victoires précieuses pour les 76ers. Après ses 42 points contre les Hawks, il a ainsi compilé 59 points, son nouveau record en carrière, 11 rebonds, 8 passes et 7 contres face au Jazz. Auteur de 24 points en première mi-temps pour maintenir à flot des 76ers imprécis, il est ensuite allé chercher la victoire à lui seul dans le dernier quart-temps, en inscrivant… 26 points des 27 points des 76ers, soit plus que le Jazz (20) ! Cette seconde performance va assurément rester dans les annales, tant pour ceux qui l’ont vécu en direct, que pour les mordus de chiffres : il est effectivement devenu le premier joueur de l’histoire à compiler plus de 50 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 contres. Immense.

– Malgré la défaite, le Jazz souverain dans la bataille du rebond. La défaite relativise forcément ce point, mais il mérite tout de même d’être soulevé, car ce n’était pas gagné d’avance. En effet, malgré un secteur intérieur assez mince, surtout face à Joel Embiid, le Jazz a aisément remporté la bataille du rebond : 68 à 47. Comme toujours avec cette équipe depuis le début de la saison, l’effort a été collectif : cinq joueurs terminent avec cinq prises ou plus, avec notamment 10 unités chacun pour Jarred Vanderbilt et Lauri Markkanen.

TOPS & FLOPS

✅ Tyrese Maxey. Sa performance parait presque anecdotique tant celle de Joel Embiid a été monumentale, mais Tyrese Maxey signe effectivement une très bonne partie, en soutien du Camerounais. Avec un +/- de +15, il compile 18 points malgré pas mal de déchets dans sa sélection de tirs (8/24), 3 rebonds, 3 passes et 4 interceptions. Sobre en comparaison de son coéquipier, mais efficace, surtout dans une victoire.

✅ La profondeur d’effectif du Jazz. Même si la défaite est cruelle tant l’effort collectif a été remarquable, ce match a été le symbole parfait de la saison du Jazz et de son succès jusqu’à maintenant : il n’y a pas de hiérarchie définie, notamment en attaque, tout le monde contribue à fond, tous les soirs. Ainsi, ce n’est pas vraiment une surprise de noter que le meilleur marqueur est un joueur du banc, Malik Beasley, avec 18 points. Le second meilleur marqueur aussi, d’ailleurs : Collin Sexton avec 15 points (à égalité avec Lauri Markkanen). Moins scoreur mais tout aussi précieux, Jarred Vanderbilt s’approche du double-double, avec 9 points et 10 rebonds, et une énergie débordante. Même les plus jeunes ont été de la plus grande aide : Walker Kessler avec 9 rebonds et 3 contres en 12 minutes, Talen Horton-Tucker avec 7 points et 5 passes en 15 minutes. Ce Jazz est un délice à voir jouer !

⛔️ Le « supporting cast » des 76ers. La victoire est évidemment le plus important à retenir et la performance de Joel Embiid est XXL, mais cela ne doit pas pour autant détourner l’attention d’un problème persistant à Philadelphie depuis le début de la saison : le manque de variété offensive hors Embiid – Maxey (et Harden quand il reviendra). Les deux premiers cités sont les deux seuls à avoir dépassé les 10 points marqués. Plus criant encore : le pivot des 76ers a tiré… 24 des 26 des lancers-francs de l’équipe, et a plus largement dû inscrire près de 60% des points pour gagner, à l’arrachée… Bref, les seconds couteaux des 76ers doivent impérativement faire mieux, car Joel Embiid ne marquera pas 59 points tous les soirs. On pense notamment, parmi les titulaires, à PJ Tucker (aucun tir tenté) et Matisse Thybulle (deux tirs tentés), ou encore parmi les remplaçants à George Niang et De’Anthony Melton, qui en cumulé ont tenté 10 tirs, pour 11 points.

LA SUITE

– 76ers (7-7) : cinq jours de pause avant la réception des Bucks, dans la nuit de vendredi à samedi (01h30)

– Jazz (10-5) : réception des Knicks, dans la nuit de mardi à mercredi (03h00)