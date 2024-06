Stats & Highlights | Sixième victoire de suite pour les Cavaliers, les Wizards doublent les Bulls

Les victoires de Cleveland (la sixième de suite pour la franchise) et de Washington ont un impact au classement de la conférence Est car la défaite de Chicago face aux Cavaliers (combinée avec la victoire des Wizards) permet aux joueurs de la capitale de prendre la neuvième place, devant les Bulls.

Denver n’a pas eu de mal à se relancer à Charlotte quand Atlanta a connu une soirée facile face à San Antonio. Avec désormais 12 revers de rang, les Spurs filent tout droit vers leur record historique de défaites (13)…

Charlotte – Denver : 105-119

Même sans Aaron Gordon, ni Jamal Murray, les Nuggets peuvent s’en sortir à Charlotte. Pour deux raisons : déjà parce que les Hornets sont faibles et l’ont encore prouvé avec une maladresse à 3-pts et aux lancers-francs. Ensuite parce que Nikola Jokic est toujours là, et qu’il était encore plus tranquille sans Mason Plumlee devant lui. Gordon Hayward et Charlotte avaient pourtant bien commencé la partie, mais les loupés au shoot vont s’accumuler et les plomber doucement mais sûrement.

En face, Jokic enfile les paniers et ramène Denver. Quand une prise à deux est effectuée, il lâche la balle et trouve un coéquipier ouvert. Le double MVP termine avec 30 points, 16 rebonds et 10 passes. Une soirée presque classique pour lui et surtout une victoire importante pour les Nuggets, qui restaient sur quatre revers de suite loin de Denver. Avec sept défaites d’affilée, les Hornets continuent de creuser.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO 98 PHI 101 CHA 105 DEN 119 ORL 103 MIA 107 WAS 127 IND 113 ATL 125 SAS 106 NYK 126 UTH 120 CLE 97 CHI 89 GSW 103 LAL 109 SAC 133 DAL 128

Washington – Indiana : 127-113

Quand on peut estimer que, après avoir terminé un quart-temps à 48 % de réussite au shoot, on a été « maladroit » alors ça veut dire que la soirée a été bonne. Les Wizards ont terminé la rencontre face aux Pacers sur ce pourcentage, après avoir été insolents pendant trois quart-temps, même sans Kyle Kuzma.

La défense d’Indiana n’a jamais réussi à faire baisser de manière significative l’adresse de Washington, qui a dépassé les 70 % en première période ! Les Wizards ont certes perdu des ballons, laissé des rebonds offensifs aux Pacers, mais avec un 15/20 au shoot en premier acte et un 18-4 en fin de première mi-temps, il n’y avait rien à faire. Même le 10-0 des hommes de Rick Carlisle après la pause ne bousculera pas Bradley Beal et ses coéquipiers.

Atlanta – San Antonio : 125-106

Pour son premier match face à son ancienne équipe, Dejounte Murray a inscrit 18 points et a gagné la rencontre. Les Hawks, avec un excellent Trae Young (24 points, 17 passes), ont accéléré après la pause pour la différence, avec notamment un 12-0 en troisième quart-temps.

Les Spurs, qui avaient tenu en première mi-temps, sont sonnés et ne se réveilleront pas. Ils enchaînent les shoots ratés (5/22 dans le troisième quart-temps) et l’écart ne fait que de se creuser, pour monter jusqu’à 23 unités en dernier quart-temps. L’historique 13e défaite de suite se rapproche pour les troupes de Gregg Popovich.

Cleveland – Chicago : 97-89

Alors que les Cavaliers revenaient d’un match la veille à New Orleans, et que le banc sera inexistant (1/19 au shoot !), les Bulls avaient un coup à jouer. Ils l’ont joué pendant trois quart-temps, malgré les imprécisions : 23 ballons perdus et 5/21 à 3-pts. Ils ont même pris 13 points d’avance en troisième quart-temps. Puis, en dernier acte, plus rien ne fonctionne.

Les Cavaliers passent un 20-4 pour reprendre le contrôle de la partie et Zach LaVine est trop seul pour résister. Avec 12 points en dernier quart-temps, Donovan Mitchell domine presque à lui seul les troupes de Billy Donovan et Cleveland maintient en vie sa belle série. Pour Chicago, c’est encore un pas en arrière cette saison, avec trois défaites de suite après trois victoires de rang…

