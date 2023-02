De’Aaron Fox gâche la première du duo Luka Doncic – Kyrie Irving

Heureusement que De’Aaron Fox a été repêché pour le All-Star Game car la polémique aurait repris de plus belle après une telle performance. Quasiment à lui tout seul, le meneur des Kings fait tomber les Mavericks en inscrivant 26 de ses 36 points dans le 4e quart-temps et la prolongation !

S’il loupe le panier de la gagne au buzzer du 4e quart-temps, le meneur se rattrape avec un 6 sur 6 aux lancers-francs dans les 20 dernières secondes de la prolongation pour une victoire 133-128. Sous les yeux de sa compagne et de leur premier enfant, né il y a cinq jours, De’Aaron Fox s’est comporté en patron, et sa vitesse a contrasté avec le rythme plus lent des Mavericks.

En face, Luka Doncic était de retour pour fêter sa première avec Kyrie Irving. Il y a du bon et du moins bon, et la fin du 4e quart-temps et la prolongation ont prouvé que le chantier était grand pour que les deux trouvent des automatismes, et surtout pour impliquer les autres. La recherche de l’isolation permanente pour conclure le match va vite devenir agaçante.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La protection du cercle. Les Mavericks ne défendent pas depuis le début de la saison, et le départ de Dorian Finney-Smith ne va évidemment pas arranger les choses. Jason Kidd a tenté de mettre Reggie Bullock sur De’Aaron Fox en fin de match, et le shooteur de Dallas était beaucoup trop lent. Résultat : le premier rideau est rapidement percé, et ensuite Fox s’est régalé face à Christian Wood ou Dwight Powell. A l’arrivée, les Mavericks encaissent 74 points dans la raquette, dont 22 rien que dans le premier quart-temps !

– Le rythme du jeu. Luka Doncic aime jouer à son rythme, et on pourrait parler d’un « train de sénateur ». Le Slovène aime monter la balle en dix secondes, fixer la défense, puis jouer le un-contre-un ou un-contre-deux pour prendre un tir difficile ou passer. Sauf que dans une configuration avec Kyrie Irving, ce n’est pas possible, et leurs débuts ont rappelé la cohabitation entre James Harden et Kyrie Irving aux Nets. Ce n’est pas forcément qu’il y a un ballon en trop, c’est juste que les deux n’ont pas l’habitude de jouer sans ballon. Pour Kyrie Irving, il s’agit de revenir plusieurs années en arrière quand il était aux côtés de LeBron James. La fin de la première mi-temps, lorsque Dallas a passé un 16-2, sera un modèle à suivre pour Jason Kidd.

TOPS/FLOPS

✅De’Aaron Fox. Une montée en puissance progressive pour finalement lâcher les chevaux dans le 4e quart-temps. Toujours en alerte sur les lignes de passes, il a bien senti que le duo Doncic – Irving était en rodage et qu’il y avait une opportunité sur leurs transmissions.

✅ Domantas Sabonis. Match classique pour lui, pas franchement gêné par la défense de Dallas. Sa sortie pour six fautes dans la prolongation n’a pas eu de conséquences.

✅ Terence Davis. Le facteur X par sa défense et son opportunisme en attaque : 22 points à 10 sur 16 aux tirs en sortie de banc.

✅ Kyrie Irving. Peu à l’aise en 1er quart-temps aux côtés du « Luka Show », il a trouvé ses marques en fin de première mi-temps, avec notamment ce 3-points à l’ultime seconde.

✅ Josh Green. Il a clairement franchi un cap depuis plusieurs matches, et il apparait aujourd’hui comme la 3e option en attaque. Son enthousiasme et sa percussion contrastent avec la lenteur générale de l’attaque de Dallas. Par son premier pas, il peut faire de gros dégâts.

⛔Luka Doncic. Aucune faute, mais six balles perdues. Un 2 sur 9 à 3-points. Certes, il revenait de blessure, mais on n’a pas vu du grand Doncic, peu à l’aise face à la vitesse de Sacramento.

LA SUITE

Sacramento (32-24) : déplacement à Phoenix mardi.

Dallas (31-27) : réception des Wolves lundi.