Avec leurs recrues, les Lakers piègent des Warriors décevants

Dans un début de match sans rythme, les deux équipes perdent un total de douze ballons et rivalisent de maladresse (22-21). Derrière Draymond Green, la défense de Golden State continue de serrer la vis et le trio Jordan Poole – Klay Thompson – Andrew Wiggins met les Warriors à +8 (42-34). Huit points de Dennis Schröder lancent cependant un 10-3 qui garde les Lakers au contract pour finir la mi-temps (53-51).

Les deux équipes entament le troisième quart-temps sans la moindre intensité et six points de Dennis Schröder donnent l’avantage aux Lakers (63-62). Un tir primé de D’Angelo Russell confirme le bon passage des Lakers mais Jordan Poole, Klay Thompson et Ty Jerome inversent la tendance. Il faut finalement toute l’activité de Jarred Vanderbilt pour permettre à Los Angeles de terminer le quart temps sur un 11-2 et faire un mini break (85-79).

La paire Donte DiVincenzo – Draymond Green hausse alors la pression défensive et 17 points de suite de Jordan Poole pour ouvrir le dernier quart temps mettent Golden State devant (96-93) ! La paire Anthony Davis – D’Angelo Russell, jusqu’ici transparente, se réveille au bon moment pour mener un 10-2 qui donne cinq points d’avance aux Lakers avec quatre minutes à jouer (103-98).

Comme face à Portland et comme souvent cette saison, l’attaque des Warriors devient glaciale dans le « money time », se contentant de laisser Klay Thompson prendre des tirs forcés. Un contre d’Anthony Davis et un lay-up de Dennis Schröder viennent alors sceller la victoire des Lakers. Golden State revient à 50% de victoires.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match de présaison en février ? Alors que les deux équipes n’ont pas le droit de lâcher des matchs dans une conférence Ouest toujours aussi serrée, la rencontre a pourtant commencé sur un faux rythme. Warriors comme Lakers se sont contentés de jouer au ralenti sans aucune intensité et concentration pendant les trois premiers quart-temps. Plusieurs séquences rocambolesques auraient même pu nous faire croire qu’il s’agissait d’un match de présaison avant un dernier quart temps plus compétitif.

– Le trio Davis – Schröder – Russell fait la différence. Face au coup de chaud de Jordan Poole en début de dernier quart temps, c’est Anthony Davis qui a pris ses responsabilités. L’intérieur a marqué six points de suite pour éviter aux Warriors de faire le break. Il s’est ensuite transformé en monstre défensif, attrapant 6 rebonds et bloquant deux tirs de Klay Thompson et Jordan Poole dans le money time. D’Angelo Russell prendra le relai avec cinq points pour mettre les Lakers devant, avant que six points de Schröder ne tue le match.

– Jarred Vanderbilt fait forte impression. Pour son premier match avec les Lakers, l’intérieur a tout de suite montré ce qu’il pouvait apporter à sa nouvelle équipe, de l’activité et de l’intensité. Lors de ses quatre premières minutes sur le terrain, il comptait 2 points, 3 rebonds, 2 passes et 1 interception. Il a remis le couvercle en fin de troisième quart-temps pour permettre aux Lakers de faire le trou.

TOPS/FLOPS

✅ Dennis Schröder. L’Allemand a été le métronome des Lakers dans cette rencontre. Il a marqué 13 points dans chaque mi-temps à 7/12 aux tirs et est allé chercher 11 lancers francs.

✅ Jarred Vanderbilt. Omniprésent dans ses 17 minutes de jeu, le néo-Laker a noirci la feuille de stat avec 12 points, 8 rebonds, 4 passes et une super défense.

✅ Draymond Green. le leader des Warriors a marqué 12 points, délivré 10 passes décisives, pris 7 rebonds et a défendu Anthony Davis à la perfection, mais il a manqué de soutien pour terminer le boulot.

✅ ⛔ Anthony Davis. Le pivot des Lakers a été transparent pendant trois quart-temps avant de finalement prendre ses responsabilités pour mener les Lakers vers la victoire. Il a terminé 13 points à 5/19 aux tirs, 16 rebonds, et 3 contres.

⛔ Klay Thompson. Bouillant depuis plusieurs semaines, le « Splash Brother » est redescendu sur terre. Il a terminé avec 15 points à 5/21 aux tirs, dont 0/7 en dernier quart-temps pour sceller la défaite des siens.

LA SUITE

Golden State (28-28) : réception des Wizards lundi.

L.A. Lakers (26-31) : déplacement à Portland lundi.