Marché des transferts : le résumé complet d’une folle journée

Comme d’habitude, on est toujours surpris par l’activité des équipes lors de la « trade deadline ». Avec les transferts en amont de Kyrie Irving, Kevin Durant et Russell Westbrook, on pouvait penser que la fin du marché des transferts serait plutôt calme, mais les équipes ont au contraire été particulièrement actives.

Il faut dire que l’explosion des Nets redistribue les cartes en NBA. L’arrivée de Kyrie Irving à Dallas apporte un soutien de poids à Luka Doncic, même s’il faudra suivre la situation à moyen et long terme, tandis que le transfert de Kevin Durant à Phoenix modifie l’équilibre général en NBA. Certes, les Suns se sont dépouillés pour faire venir l’ailier, et leur banc interroge désormais, mais avec le MVP aux côtés de Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton, leur force de frappe a de quoi effrayer les autres candidats au titre.

Les Clippers s’activent, les Nuggets et les Grizzlies tâtonnent

Du coup, les Clippers se sont particulièrement activés pour modifier leur groupe, et en particulier leur banc. Tyronn Lue était triste de devoir lâcher Reggie Jackson, qui fut l’âme du club ces dernières saisons, mais qui était très décevant cette saison. Mais en lâchant également John Wall et Luke Kennard, le club a tout de même réussi à mettre la main sur le prometteur Bones Hyland ainsi que les expérimentés Eric Gordon et Mason Plumlee.

Los Angeles colmate ainsi ses brèches sous le cercle avec le pivot de Charlotte. Reste qu’il n’y a pas de meneur de métier dans cet effectif, Terance Mann et Bones Hyland étant plutôt des arrières…

Le départ de Bones Hyland contre deux « second tour » de Draft est d’ailleurs étonnant pour Denver, qui ne reçoit pas d’aide immédiate. Le club a réussi un coup intéressant en récupérant Thomas Bryant pour suppléer Nikola Jokic, ce qui est évidemment une amélioration par rapport à DeAndre Jordan, mais le club des Rocheuses n’est clairement pas le gagnant de la « trade deadline ». Les Grizzlies non plus, qui ont cherché à récupérer un ailier défensif pour répondre au trade de Kevin Durant, mais dont les offres (trois « premier tour » de Draft…) pour OG Anunoby ont été rejetées par les Raptors, qui voulaient absolument un joueur d’impact dans l’échange !

Golden State lâche l’affaire avec James Wiseman

À l’Ouest toujours, les Warriors ont décidé de se débarrasser de James Wiseman. Le 2e choix de la Draft 2020, extrêmement décevant depuis son arrivée dans la Grande Ligue, a été envoyé à Detroit dans un échange en triangle qui a permis à Golden State d’ensuite récupérer Gary Payton II, précieux l’an passé dans la quête du titre. Pour les champions en titre, il s’agit de se rapprocher de l’effectif de l’an passé, en se débarrassant d’un problème qui devenait insoluble et en faisant quelques économies au passage…

Très critiqué pour ses choix et son immobilisme, Rob Pelinka a plutôt bien géré cette « trade deadline ». Il a surtout réussi à se débarrasser de Russell Westbrook, dont l’attitude posait visiblement de plus en plus problème. Avec D’Angelo Russell et Malik Beasley, Los Angeles a mis la main sur deux joueurs qui apporteront beaucoup plus de « spacing », alors que Jarred Vanderbilt peut être un défenseur et rebondeur précieux aux côtés d’Anthony Davis. Pas sûr par contre que Mo Bamba apporte énormément sous le cercle, mais sa taille reste un atout. En tout cas, Los Angeles semble avoir corrigé pas mal de défauts clairs de son effectif. Reste à voir si ce n’est pas trop tard…

Des petits ajustements (ou rien du tout) à l’Est

Face à la course à l’armement des équipes de l’Ouest, les franchises de l’Est sont au contraire restées assez calmes. Les Celtics ont simplement mis la main sur Mike Muscala, un intérieur shooteur qui peut être utile en relais de Robert Williams, ou à ses côtés, les Bucks ont obtenu Jae Crowder pour apporter encore un peu plus de densité physique sur les ailes, tandis que les Sixers ont lâché Matisse Thybulle pour Jalen McDaniels.

En quête d’un ailier, les Cavaliers n’ont pas bougé, et le GM Koby Altman a expliqué que rien ne faisait sens pour l’équipe. Les Bulls ont également conservé leur trio Zach LaVine – DeMar DeRozan – Nikola Vucevic quand les Raptors n’ont pas cédé aux sirènes des autres équipes. Plus étonnant, le Heat non plus n’a rien fait…

Miami a pourtant besoin de renfort dans la peinture mais l’équipe a juste décidé de se débarrasser du problème Dewayne Dedmon. Le physique de Kyle Lowry peut aussi inquiéter et il va donc falloir surveiller le marché des « buyout » car de nombreux joueurs devraient être libérés dans les prochains jours (Russell Westbrook, John Wall, Reggie Jackson, Terrence Ross, Will Barton, Patrick Beverley, Danny Green…).





LA LISTE COMPLÈTE DES TRANSACTIONS

LA Clippers : Mason Plumlee

Charlotte : Reggie Jackson

New Orleans : Josh Richardson

San Antonio : Devonte’ Graham, quatre « second tour » de Draft

LA Lakers : Mo Bamba

Orlando : Patrick Beverley et un « second tour » de Draft

Houston : Danny Green et John Wall

Memphis : Luke Kennard

LA Clippers : Eric Gordon

Atlanta : Garrison Matthews et Bruno Fernando

Houston : Justin Holiday, Frank Kaminsky et deux « second tour » de Draft (2024 et 2025)

Golden State : Gary Payton II

Atlanta : Saddiq Bey

Detroit : James Wiseman

Portland : Kevin Knox, cinq « second tour » de Draft

Oklahoma City : Dario Saric et un « second tour » de Draft

Phoenix : Darius Bazley

LA Clippers : Bones Hyland

Denver : deux « second tour » de Draft (2024 et 2025)

Portland : Matisse Thybulle

Philadelphie : Jalen McDaniels

Charlotte : Sviatoslav Mykhailiuk, plusieurs « second tour » de Draft

Milwaukee : Jae Crowder

Brooklyn : trois (ou cinq ?) « second tour » de Draft

Indiana : Serge Ibaka, George Hill, Jordan Nwora, deux (ou trois ?) « second tour » de Draft

Boston : Mike Muscala

Oklahoma City : Justin Jackson, deux « second tour » de Draft

Phoenix : Kevin Durant, TJ Warren

Brooklyn : Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, quatre « premier tour » de Draft (non protégé en 2023, 2025, 2027 et 2029) et un « swap » en 2028

New York : Josh Hart

Portland : Cam Reddish, Ryan Arcidiacono, Svi Mykhailiuk et un « premier tour » de Draft (protégé)

LA Lakers : D’Angelo Russell, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt

Utah : Russell Westbrook, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones, un « premier tour » de Draft 2027 (protégé Top 4)

Minnesota : Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker, trois « second tour » de Draft (2024, 2025 et 2026)

Toronto : Jakob Poeltl

San Antonio : Khem Birch, un « premier tour » de Draft (2024) et deux « second tour » de Draft

Dallas : Kyrie Irving, Markieff Morris

Brooklyn : Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un « premier tour » de Draft (2029), deux « second tour » de Draft (2027 et 2029)

Sacramento : Kessler Edwards et 2.58 millions de dollars

Brooklyn : David Michineau

San Antonio : Dewayne Dedmon, un « second tour » de Draft (2028)

Miami : 110 000 dollars