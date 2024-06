Les Clippers attirent Mason Plumlee en se séparant de Reggie Jackson

On se demandait quel intérieur les Clippers allaient récupérer en vue des playoffs et ils ont finalement jeté leur dévolu sur Mason Plumlee, en pleine bourre avec les Hornets (12.2 points, 9.7 rebonds et 3.7 passes de moyenne).

À Los Angeles, le pivot de 32 ans sera la doublure d’Ivica Zubac, au sein d’un prétendant au titre qui ne cesse de se renforcer aujourd’hui (Eric Gordon, Bones Hyland…).

En échange, c’est Reggie Jackson qui quitte la Californie pour Charlotte, où il sera utilisé en rotation de LaMelo Ball. Un changement d’équipe forcément douloureux pour le meneur de 32 ans, dont l’arrivée à Los Angeles lui avait permis de relancer sa carrière et de lui avoir « redonné vie ».

Mason Plumlee Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 BRK 70 18 65.9 0.0 62.6 1.4 3.0 4.4 0.9 2.4 0.7 1.1 0.8 7.4 2014-15 BRK 82 21 57.3 0.0 49.5 2.1 4.1 6.2 0.9 2.5 0.8 1.3 0.8 8.7 2015-16 POR 82 25 51.6 0.0 64.2 2.5 5.2 7.7 2.8 3.1 0.8 1.9 1.0 9.1 2016-17 * All Teams 81 27 53.6 0.0 58.0 2.1 5.4 7.5 3.5 2.8 0.9 1.7 1.1 10.4 2016-17 * POR 54 28 53.2 0.0 56.7 2.2 5.8 8.0 4.0 2.8 0.9 1.6 1.2 11.1 2016-17 * DEN 27 23 54.7 0.0 61.8 1.9 4.6 6.4 2.6 2.9 0.7 1.7 1.1 9.1 2017-18 DEN 74 20 60.1 0.0 45.8 1.8 3.6 5.4 1.9 2.5 0.7 1.4 1.1 7.1 2018-19 DEN 82 21 59.3 20.0 56.1 2.0 4.4 6.4 3.0 3.1 0.8 1.5 0.9 7.8 2019-20 DEN 61 17 61.5 0.0 53.5 1.6 3.6 5.2 2.5 2.3 0.5 1.3 0.6 7.2 2020-21 DET 56 27 61.4 0.0 66.9 2.6 6.7 9.3 3.6 3.3 0.8 1.9 0.9 10.4 2021-22 CHA 73 25 64.1 0.0 39.2 2.4 5.3 7.7 3.1 3.1 0.8 1.4 0.7 6.5 2022-23 * All Teams 79 26 68.0 0.0 63.6 2.9 6.0 8.9 3.1 2.8 0.6 1.5 0.6 10.9 2022-23 * CHA 56 29 66.9 0.0 60.5 3.3 6.3 9.7 3.7 2.9 0.6 1.6 0.6 12.2 2022-23 * LAC 23 20 72.7 0.0 77.2 1.8 5.1 6.9 1.7 2.4 0.5 1.3 0.5 7.5 2023-24 LAC 46 15 56.9 0.0 70.7 1.3 3.8 5.1 1.2 1.5 0.3 0.8 0.4 5.3 Total 786 22 59.4 4.3 57.3 2.1 4.7 6.8 2.4 2.7 0.7 1.5 0.8 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Reggie Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 OKC 45 11 32.1 21.0 86.2 0.3 0.9 1.2 1.6 0.7 0.6 0.8 0.0 3.1 2012-13 OKC 70 14 45.8 23.1 83.9 0.3 2.1 2.4 1.7 1.2 0.4 0.8 0.2 5.3 2013-14 OKC 80 29 44.0 33.9 89.3 0.5 3.4 3.9 4.1 1.8 1.1 2.1 0.1 13.1 2014-15 * All Teams 77 30 43.4 29.9 83.0 0.7 3.5 4.3 6.0 2.2 0.8 2.4 0.1 14.5 2014-15 * OKC 50 28 43.2 27.8 86.1 0.6 3.5 4.0 4.3 1.9 0.8 1.8 0.1 12.8 2014-15 * DET 27 32 43.6 33.7 79.6 1.0 3.6 4.7 9.2 2.7 0.7 3.5 0.2 17.6 2015-16 DET 79 31 43.4 35.3 86.4 0.7 2.5 3.2 6.2 2.4 0.8 2.8 0.1 18.9 2016-17 DET 52 27 41.9 35.9 86.8 0.4 1.8 2.2 5.2 2.5 0.7 2.2 0.1 14.5 2017-18 DET 45 27 42.6 30.8 83.6 0.6 2.1 2.8 5.3 1.9 0.6 2.2 0.1 14.6 2018-19 DET 82 28 42.1 36.9 86.4 0.6 2.1 2.6 4.2 2.5 0.7 1.8 0.1 15.4 2019-20 * All Teams 31 24 41.1 39.3 83.3 0.6 2.4 3.0 4.1 1.9 0.4 1.7 0.2 11.9 2019-20 * LAC 17 21 45.3 41.3 90.5 0.4 2.7 3.0 3.2 2.2 0.3 1.7 0.2 9.5 2019-20 * DET 14 27 38.4 37.8 78.8 0.8 2.1 2.9 5.1 1.5 0.6 1.6 0.1 14.9 2020-21 LAC 67 23 45.0 43.3 81.7 0.4 2.5 2.9 3.1 1.9 0.6 1.1 0.1 10.7 2021-22 LAC 75 31 39.2 32.6 84.7 0.5 3.1 3.6 4.8 2.1 0.7 2.3 0.2 16.8 2022-23 * All Teams 68 24 41.1 33.3 91.0 0.4 1.8 2.1 3.4 1.7 0.7 1.7 0.1 10.2 2022-23 * LAC 52 26 41.8 35.0 92.4 0.4 1.8 2.2 3.5 1.8 0.7 1.9 0.1 10.9 2022-23 * DEN 16 20 38.3 27.9 83.3 0.2 1.6 1.8 3.1 1.4 0.6 1.2 0.1 7.9 2023-24 DEN 82 22 43.1 35.9 80.6 0.4 1.5 1.9 3.8 1.8 0.5 1.3 0.2 10.2 Total 853 25 42.4 34.5 85.4 0.5 2.3 2.8 4.2 1.9 0.7 1.8 0.1 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.