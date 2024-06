Josh Hart part aux Knicks

Il était l’un des joueurs les plus convoités en marge de cette trade deadline et Josh Hart prend finalement la direction des Knicks, annonce ESPN. Il y retrouvera notamment Jalen Brunson, son ancien coéquipier de la fac de Villanova, avec lequel il a été champion NCAA en 2016.

Pour se séparer de leur ailier de 27 ans (9.5 points, 8.2 rebonds, 3.9 passes et 1.1 interception de moyenne), les Blazers ont accepté une offre composée de Cam Reddish (8.4 points de moyenne), de Ryan Arcidiacono, de Svi Mykhailiuk et d’un futur premier tour de Draft (protégé).

Un pari de la part des dirigeants de Portland (compensé en partie par le choix de Draft), qui récupèrent là un joueur du même poste, certes plus jeune, moins onéreux et sur lequel ils auront la main cet été (en fin de contrat, il testera le marché en tant que free agent protégé), mais qui n’a jusqu’à présent pas su s’imposer dans une rotation. Ni à Atlanta, ni à New York.

New York, justement, se renforce de son côté avec un solide ailier, référencé en NBA, et dont les qualités en défense, au rebond et dans la dureté devraient coller au basket de Tom Thibodeau. Probablement en rotation de RJ Barrett et Quentin Grimes sur les extérieurs, à moins que le coach new-yorkais ne décide de placer Quentin Grimes sur le banc pour insérer Josh Hart dans son cinq.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.8 0.8 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.2 6.0 7.2 4.2 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.6 0.2 9.6 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 Total 453 29 45.9 34.4 74.8 1.2 5.4 6.6 2.7 2.3 1.0 1.3 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.