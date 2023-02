Miami envoie Dewayne Dedmon à San Antonio

Et si le Heat préparait un mouvement de grande envergure cette semaine ?

À deux jours de la trade deadline, la franchise floridienne vient effectivement de se créer un deuxième spot de libre dans son effectif et de se donner de la flexibilité financière, en envoyant Dewayne Dedmon (5.7 points et 3.6 rebonds de moyenne) chez les Spurs, en compagnie d’un second tour de Draft et sans doute contre de l’argent.

Pas nécessairement une grande perte, car Erik Spoelstra se passait de son pivot de 33 ans depuis un mois, date de l’altercation de ce dernier avec des membres de son staff…

À noter qu’il s’agit ni plus ni moins que du premier transfert de l’histoire entre Miami et San Antonio.