Caleb Martin, « le facteur X des facteurs X »

Avec le visage d’un guerrier sur un champ de bataille, Tyler Herro lui tape dans la main avec intensité. Sur une passe de son coéquipier, Caleb Martin vient de convertir un panier à 3-points très important. Ce n’est pas tout à fait le « dagger », mais cela y ressemble.

Avec son panier primé, l’arrière/ailier du Heat redonne trois possessions d’avance à sa formation (96-105) avec seulement trois minutes à jouer. Une avance suffisamment bien gérée pour que le Heat s’impose et récupère l’avantage du terrain dès cette deuxième manche.

Ce tir venait clore la très belle soirée de Caleb Martin à la sortie d’un premier match où il n’avait pas pesé offensivement (4 points à 2/6 aux tirs). Mais pour lequel il s’était fait remarquer pour sa faute sur Jayson Tatum en toute fin de rencontre, alors que la partie était jouée.

Le « vilain » du Garden

Ce geste lui a valu d’être sifflé par le public de Boston pendant l’ensemble de la soirée de mercredi, à chaque ballon touché. Pas de quoi le perturber. Comme plusieurs de ses coéquipiers, il a montré toute sa confiance derrière la ligne à 3-points, là où il n’a pas toujours brillé durant la saison régulière (35%).

Cette nuit, Caleb Martin a converti cinq de ses six tentatives lointaines, et terminé avec 21 points (7/12 aux tirs en tout). « En étant passif pour mon équipe, ça nous désavantage, en particulier lorsqu’il nous manque des gars. Avoir la stabilité mentale et la confiance de continuer à jouer malgré les difficultés, de mauvaises possessions, des défaites… C’est tellement important d’avoir la mémoire courte, surtout en playoffs », juge-t-il ainsi.

Des souvenirs de l’an dernier

Oublier le match précédent et se faire à l’idée que le Heat doit batailler sans sa principale force, Jimmy Butler. Mais se remémorer peut-être aussi qu’un an plus tôt, il avait déjà fait le coup.

En finale de conférence face aux mêmes adversaires, le joueur de 28 ans avait explosé sur la plus grandes des scènes, en tournant à plus de 19 points par match sur la série.

« C’est un ordinateur, c’est le facteur X ultime. Cela ne veut pas toujours dire qu’il va marquer autant que ce soir, mais c’est le facteur X des facteurs X. Il va marquer le jeu de son empreinte, il va toujours apporter son esprit de compétition, son leadership, sa voix, sa vivacité. Et cela s’est matérialisé par ces gros tirs à 3-points et des actions où il a marqué, mais il a aussi laissé son empreinte en défense », rappelle son coach, Erik Spoelstra.

Le genre de performance qu’il devra réitérer pour prolonger cette série et garder l’espoir de la remporter, malgré le fait de ne pas être favori. « Il s’agit plus de la mentalité du groupe, quoi qu’il arrive, on a déjà connu cette situation à de nombreuses reprises, mais il faut rester dedans. Il faut avoir confiance en notre groupe pour mettre en place ce qui est nécessaire pour bien jouer le prochain match, quoi qu’il arrive », termine Caleb Martin.

Caleb Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 18 18 44.0 54.1 81.0 0.6 1.6 2.1 1.3 1.8 0.7 0.8 0.4 6.2 2020-21 CHA 53 15 37.5 24.8 64.1 0.6 2.1 2.7 1.3 1.2 0.7 0.6 0.2 5.0 2021-22 MIA 60 23 50.7 41.3 76.3 1.2 2.7 3.8 1.1 1.7 1.0 0.9 0.5 9.2 2022-23 MIA 71 29 46.4 35.6 80.5 1.2 3.6 4.9 1.7 2.0 1.0 1.1 0.4 9.6 2023-24 MIA 64 27 43.1 34.9 77.8 1.2 3.2 4.4 2.2 2.0 0.7 1.2 0.5 10.0 Total 266 24 45.0 35.7 76.2 1.0 2.9 3.9 1.6 1.8 0.9 1.0 0.4 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.