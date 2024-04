Le public du TD Garden a retenu son souffle quand il a vu Jayson Tatum tomber violemment au sol, sur le bas du dos. Il restait une minute à jouer quand Caleb Martin, dont le Heat était mené de 16 points, a voulu jouer ce rebond offensif. Mais, pris dans son élan, il a bousculé le joueur des Celtics.

Voyant son adversaire à terre, le joueur du Heat a d’abord tendu une main pour aider Jayson Tatum à se relever. Tandis que son coéquipier se relevait seul, Jaylen Brown s’est interposé. Le ton est monté un peu au point de générer une double faute technique entre Martin et Brown.

« Ce sont les playoffs. On sait que ça va physique, c’est le genre de match que l’on veut. C’est la période de l’année où tout s’accélère, où l’intensité et la dimension physique augmentent. Quoi qu’il en soit, on doit garder le cap et rester stables mentalement. Surtout quand on se trouve dans un environnement où l’on affronte une grande équipe, on sait ce qui nous attend. Il faut donc continuer à se battre », justifie Caleb Martin, conscient d’avoir commis une « grosse faute ».

Accusé d’avoir voulu le blesser

Ce dernier, accusé par Brian Scalabrine d’avoir cherché à blesser le Celtic, dit ne pas être surpris ou agacé par le comportement de Jaylen Brown sur le moment. Il aurait d’ailleurs eu la même réaction pour défendre un coéquipier dans une situation similaire : « J’ai été emporté dans mon élan et je pense avoir été poussé dans cette direction. Grosse faute. J’ai essayé de le relever. C’est comme ça. Si Jimmy (Butler) était sur le terrain, j’aurais fait la même chose, j’en suis sûr. »

De son côté, Jayson Tatum, qui a gardé son calme sur l’action, n’a pas été choqué : « Il faut juste comprendre qu’on joue maintenant un basket de playoffs. C’est un jeu physique, c’est une équipe physique, il va y avoir du grabuge. Ce n’est probablement pas la dernière fois que je vais prendre un coup comme ça dans cette série. Je savais que nous étions dans le bonus, donc j’avais juste à me relever et mettre mes lancers. »

L’incident a d’ailleurs été clos en cours de partie. Car quelques secondes de jeu plus tard, le même Caleb Martin a mordu à une feinte de Jayson Tatum à 3-points. Le premier a enserré le second, pour éviter une nouvelle chute, et fini par lui mettre une tape amicale sur les fesses.