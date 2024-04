C’est ce que l’on appelle faire le boulot. Contre une équipe du Heat très amoindrie sans Jimmy Butler ni Terry Rozier, les Celtics ont globalement fait preuve de sérieux pour s’offrir le Game 1 sans sourciller dimanche (114-94). Boston a notamment pu compter sur un Jayson Tatum exemplaire et auteur du premier triple-double de sa carrière en playoffs. L’ailier a montré la voie et a parfaitement su répondre au défi proposé par la défense de Miami.

Débuter ses playoffs par un match à 7/18 au tir aurait pu être un mauvais signe pour Tatum et les C’s. Rarement l’All-Star n’a pourtant semblé aussi juste malgré sa maladresse.

Serré de près par les défenseurs floridiens, Jayson Tatum n’a que peu forcé, malgré son 1/8 de loin. Il s’est même comporté comme un gestionnaire en première période (6 passes à la mi-temps, pour aller avec 15 points et 8 rebonds), se focalisant avant tout sur le fait de faire briller ses partenaires plutôt que de se mettre en avant.

« C’était un match magnifique de sa part », a estimé Kristaps Porzingis. « Faire toutes ces passes décisives, surtout en début de match, il ne forçait rien, et impliquait tout le monde. Il mérite beaucoup de crédit pour ce qu’il a fait, et sur notre collectif, parce qu’il a fait en sorte que tout le monde se sente dans son match d’entrée. »

Le facilitateur

Si les Celtics ont pu rentrer aux vestiaires avec 15 points d’avance, ils le doivent en bonne partie à Jayson Tatum, alors que le Heat était revenu à hauteur, suite aux rotations rapides de Joe Mazzulla et à la sortie de son leader après cinq minutes de jeu. « Son état d’esprit et son approche tout le long du match ont été excellents« , s’est réjoui le technicien de la tête de série numéro un de l’Est. « Il a joué avec une patience remarquable, il a très bien choisi et obtenu ses positions de tir. Il a pris ce que la défense lui offrait, et il a trouvé l’équilibre entre créer pour lui-même et créer pour les autres. Le combat pour cette discipline en attaque comme en défense, c’est une clé de cette série. »

Avec 23 points, 10 rebonds et 10 passes, Jayson Tatum est le premier joueur de Boston en trois dimensions en playoffs, depuis Marcus Smart en 2020.

En leader, il termine ce match en meilleur scoreur, rebondeur, passeur et intercepteur des siens. « C’était simple, il fallait juste faire le bon geste » a résumé Jayson Tatum. « On se dit tout le temps qu’il ne faut pas rechigner à faire la bonne action. Comme lire les bons mismatchs et s’entourer de shooteurs. »

Sept de ses passes décisives du soir ont débouché sur des tirs à 3-points en bonne partie ouverts, sur les 22 tirs primés réussis par les Celtics pour faire plier le Heat.

Même les coups bas ne l’ont pas fait sortir de son match

Miami a bien tenté de résister au physique. La fin de match a été marquée par plusieurs gestes rudes, d’un écran de Bam Adebayo sur Derrick White à la charge excessive de Caleb Martin sur Jayson Tatum pour lutter au rebond offensif. Tombé lourdement au sol pendant que les esprits s’échauffaient, l’ailier a fait le choix de ne pas se mêler aux palabres et de retourner immédiatement au jeu.

« Il faut juste comprendre qu’on joue maintenant un basket de playoffs. C’est un jeu physique, c’est une équipe physique, il va y avoir du grabuge. Ce n’est probablement pas la dernière fois que je vais prendre un coup comme ça dans cette série. Je savais que nous étions dans le bonus, donc j’avais juste à me relever et mettre mes lancers. »

Une bonne manière de rester concentré et de s’éviter des fautes techniques inutiles, voire une suspension en cas de grosse friction. C’est aussi ça le geste juste.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.