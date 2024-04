Déchaîné à 3-points, le Heat égalise et prend l’avantage du terrain !

Contrairement au Game 1, le Heat commence bien cette rencontre. La balle circule et on trouve des shoots à 3-pts. Le danger arrive même essentiellement derrière l’arc tandis que les Celtics affichent une certaine maladresse dans l’exercice. De plus, Kristaps Porzingis n’est pas vraiment inspiré dans le jeu. Avec huit paniers primés inscrits, le Heat est devant après douze minutes (27-28).

Les joueurs de Joe Mazzulla attaquent bien le deuxième quart-temps, avec une adresse retrouvée et pendant quelques instants, Miami semble dans les cordes. Mais Caleb Martin et Tyler Herro donnent de l’air à 3-pts. Jaylen Brown coupe le souffle de son adversaire avec trois paniers à 3-pts de suite et un layup après une interception ! Ainsi, Boston a repris les commandes à la pause (61-58).

Du grand Tyler Herro

Cette vague est coupée par la pause. Boston revient sans grandes idées, perd des ballons, Kristaps Porzingis est toujours en difficulté et ne fait aucune différence. Pendant presque quatre minutes, les Celtics ne trouvent pas le chemin du panier. Tandis que Tyler Herro, lui, pèse et joue à deux avec Bam Adebayo.

Si on ajoute Caleb Martin qui fait mal avec ses points, Miami domine les débats et prend jusqu’à douze points d’avance. Deux dunks de Jayson Tatum réveillent le TD Garden avant le dernier quart-temps (79-85).

Après avoir vu ses coéquipiers faire le travail de loin, Bam Adebayo entame le sien plus près du panier. L’intérieur All-Star enchaîne les paniers en quatrième quart-temps et Miami tient son avance. Tyler Herro et Caleb Martin se chargent du reste. Trop brouillons, les Celtics ne parviennent pas à revenir et doivent s’incliner chez eux : 111-101. Un partout, balle au centre !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Record de franchise à 3-pts pour le Heat. Décidés à prendre plus de shoots à 3-pts après la défaite de la première manche, les joueurs d’Erik Spoelstra ont produit une performance éclatante : 23/43 à 3-pts, soit un superbe 53% de réussite ! C’est un record de franchise (l’ancien était de 20, face à Milwaukee en 2021) et c’est surtout onze paniers marqués de plus que les Celtics, les rois du 3-pts cette saison. Pour renverser la meilleure équipe de la ligue, le Heat n’a pas pourri le jeu, au contraire, il a battu les Celtics à leur propre jeu. Le faire à l’extérieur est remarquable, mais avoir une telle adresse, est-ce vraiment tenable sur l’ensemble d’une série ?

– Kristaps Porzingis est passé à côté. On le sait, on l’a vu pendant toute la saison régulière, le Letton est une arme de solution massive pour Boston. Avec lui, les Celtics s’éliminent beaucoup de problèmes. En revanche, quand il n’est pas dans son match, ça se voit aussi. Avec 6 points à 1/9 au shoot, l’ancien de Dallas et New York n’a pas réussi à faire des différences. Il a fait les efforts en défense avec 8 rebonds, 3 interceptions et 2 contres, mais en attaque, ce fut un calvaire face aux prises à deux du Heat, qui ne l’a pas laissé s’installer poste bas, et il n’a pas aidé Jaylen Brown (33 points) et Jayson Tatum (28).

– Boston perd encore à domicile. Les difficultés et les nombreuses défaites à domicile des Celtics en playoffs ont fait couler beaucoup d’encre la saison passée. Face à une équipe diminuée (Jimmy Butler et Terry Rozier sont absents), les leaders de la saison avaient une occasion en or de faire le travail devant leur public, donc de se faciliter la vie. Cette défaite redonne l’avantage du terrain au Heat et il va falloir aller chercher au moins un match en Floride pour ne pas se mettre au bord du gouffre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.