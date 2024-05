La rage du Dedmon

Alors que Miami se présentait déjà sans Tyler Herro, Bam Adebayo, Kyle Lowry et Caleb Martin face à Oklahoma City, Erik Spoelstra devait faire avec une rotation très courte de neuf joueurs. Il a également rapidement dû se passer de Dewayne Dedmon, expulsé dès le début du deuxième quart-temps suite à un coup de colère.

Sans doute déjà frustré par son utilisation cette saison, et son niveau de jeu, le pivot a ainsi rapidement été sorti par son coach, et il a commencé à s’embrouiller avec des membres du staff, dont Caron Butler. Sur le chemin des vestiaires, il en a profité pour taper dans un pistolet de massage, qui a ainsi fini sa course au milieu du terrain…

Les arbitres l’ont donc immédiatement expulsé pour sa « conduite antisportive ».

« Nous sommes tous un groupe de personnalités hargneuses », a expliqué Erik Spoelstra. « Cette partie était malheureuse. Tout ce qui précède, ça reste le Miami Heat. Cette partie était inacceptable. »

Les prises de bec sur le banc, ça fait partie de l’atmosphère à Miami, et on se souvient de Jimmy Butler se prenant le chou avec Erik Spoelstra et Udonis Haslem. Le problème, c’est que Dewayne Dedmon a ensuite plombé son équipe avec son coup de sang, en privant son coach d’un joueur de plus dans une rotation déjà très courte.

