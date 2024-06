Les coulisses du transfert de Kevin Durant à Phoenix

Surpris et déçu par le départ de Kyrie Irving du côté de Dallas, Kevin Durant n’a pas attendu longtemps avant de formuler sa deuxième demande de transfert. Il faut dire que l’horloge tournait, et qu’il ne lui restait plus que quelques heures pour faire sa requête. Cette fois, contrairement à cet été, le double champion NBA a obtenu gain de cause, et il débarque à Phoenix pour former un superbe « Big Three » aux côtés de Chris Paul et de Devin Booker.

5h00 du mat’, Phoenix a des frissons…

Selon ESPN, les Suns avaient plusieurs dossiers en cours, persuadés que Kévin Durant était intouchable. Ils étaient ainsi en discussions très avancées avec les Hawks pour acquérir John Collins dans un échange à trois équipes impliquant également les Pistons. Finalement l’opération ne s’est pas faite. Puis, sur les ordres du nouveau propriétaire Mat Ishbia, le GM James Jones a envoyé un SMS à Sean Marks, le GM des Nets, peu après 23 heures (5h00 du mat’ en France).

Le sujet Kevin Durant s’est alors accéléré avec une belle proposition des Suns : un package incluant Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder ainsi que quatre premiers tours de Draft non protégés. Mat Ishbia était au courant du souhait de Kevin Durant de rejoindre Phoenix et il a tout mis en œuvre dès sa première semaine officielle à la tête de l’équipe pour le réaliser. Quitte à perdre des premiers tours de Draft, et surtout deux jeunes ailiers titulaires.

Brooklyn voulait absolument Mikal Bridges

Pour leur part, les Nets n’étaient pas vendeurs initialement, et ils ont tout tenté pour convaincre leur superstar de rester en explorant les dossiers OG Anunoby, John Collins ou encore Caris LeVert. Mais Kevin Durant voulait partir, et il a informé le propriétaire Joe Tsai et le GM Sean Marks que Phoenix était sa destination favorite. Côté Suns, on ne voulait pas lâcher Mikal Bridges mais les Nets en avaient fait une priorité, et ils sont restés inflexibles.

Au final, les Suns ont fait « all-in » en récupérant un MVP avec Kevin Durant. Un pari audacieux, voire risqué au regard de la fragilité du joueur, mais aussi de celle de Chris Paul. Ce jeudi, Phoenix a toutefois de nouveau le potentiel pour remporter le premier titre de son histoire. Même si la fenêtre de tir reste étroite car Chris Paul aura 38 ans dans trois mois, et Kevin Durant file vers ses 35 ans.