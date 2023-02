Bones Hyland et Eric Gordon rejoignent les Clippers !

On savait que les Clippers étaient à la recherche d’un meneur de jeu, alors que John Wall est de son côté sur le départ. Après avoir raté Kyrie Irving et Mike Conley, c’est finalement Bones Hyland qui arrive !

En échange, Los Angeles lâche simplement deux « second tour » de Draft, en 2024 et en 2025.

Pour les Clippers, c’est une prise de choix, Bones Hyland pouvant apporter de l’énergie et de l’agressivité vers le cercle nécessaires. Surtout qu’il est encore dans son contrat rookie et qu’il n’a que 22 ans…

En parallèle, The Athletic et ESPN annoncent qu’Eric Gordon va également rejoindre les Clippers dans un échange qui envoie Luke Kennard aux Grizzlies ainsi que Danny Green et John Wall… aux Rockets ! Ce dernier ne devrait logiquement pas remettre les pieds à Houston, et être libéré une deuxième fois par Houston en quelques mois.

Clippers will send the Nuggets 2024 and 2025 second-round picks, sources tell ESPN. https://t.co/OGI8VqhdDC — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023