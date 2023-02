Jakob Poeltl revient aux Raptors !

À quelques heures de la fin de la période des transferts, les Raptors et les Spurs se sont entendus sur un échange d’intérieurs. Bonne prise pour Toronto qui retrouve Jakob Poeltl, son ancien pivot, et qui lâche en échange Khem Birch, un premier tour de Draft protégé en 2023 et deux seconds tours de Draft.

Drafté par Toronto en 9e position en 2016, l’Autrichien avait débuté sa carrière au Canada, avant de prendre la direction du Texas, en compagnie de DeMar DeRozan, pour permettre l’arrivée de Kawhi Leonard.

Mais Masai Ujiri ne l’a pas oublié et, selon ESPN, le dirigeant des Raptors le ramène pour le prolonger, lui qui sera « free agent » non protégé à l’issue de la campagne. Il faut dire que le club de Nick Nurse manque d’impact sous le cercle, et cherche un pivot depuis les départs de Marc Gasol et Serge Ibaka.