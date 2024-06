D’Angelo Russell aux Lakers, Russell Westbrook au Jazz et Mike Conley aux Wolves !

Quelques heures après l’apparition des premières rumeurs annonçant un possible échange en triangle entre les Lakers, le Jazz et les Wolves, ESPN les a officialisées en annonçant dans la nuit le retour de D’Angelo Russell à Los Angeles !

« D-Lo » ne fait pas le voyage vers la Californie seul, car Malik Beasley et Jarred Vanderbilt l’accompagnent en provenance d’Utah. Sans surprise, Russell Westbrook fait le chemin inverse et il prend, lui, la direction de Utah en compagnie de Juan Toscano-Anderson et Damian Jones, ainsi que d’un premier tour de Draft 2027 (protégé Top 4).

Néanmoins, il est d’ores et déjà prévu que le MVP 2017 négocie un buyout à Salt Lake City et qu’il ne joue donc pas le moindre match avec la franchise mormone. Selon Chris Haynes, les Clippers et les Bulls feraient partie des premières équipes intéressées par le « Brodie »…

Enfin, le vétéran Mike Conley est lui aussi impliqué dans ce transfert et il retrouvera Rudy Gobert à Minneapolis, alors que Nickeil Alexander-Walker se trouve dans le deal, ainsi que deux futurs second tour de Draft.

Où signera Russell Westbrook ?

Avec l’officialisation de ce transfert, c’est donc la fin de l’association LeBron James — Anthony Davis — Russell Westbrook chez les Lakers et celle-ci n’aura clairement pas apporté satisfaction en un an et demi. Elle se sera d’ailleurs terminée en eau de boudin, car ESPN rapportait quelques heures plus tôt un épisode de tension entre le meneur All-Star et son coach Darvin Ham, à la mi-temps du match face au Thunder, car Ham aurait reproché à Westbrook d’avoir tardé à quitter le terrain quand il l’avait remplacé en cours de rencontre.

À la place, Los Angeles récupère trois profils de joueurs qui semblent mieux adaptés à son effectif et qui, du même coup, doivent aider les « Purple & Gold » à atteindre les playoffs en fin de saison. De plus, tandis que D’Angelo Russell sera libre cet été et éligible à une re-signature, leurs contrats restent plus faciles à bouger et leur valeur marchande reste plus intéressante, par rapport à ce que pouvait offrir Russell Westbrook.

Pour le Jazz, cet échange a été pensé uniquement pour le long terme, car Danny Ainge met la main sur un choix de Draft qui pourrait potentiellement rapporter gros dans quatre ans. À condition qu’il ne soit pas situé dans le Top 4 de la Draft 2027.

Enfin, les Wolves obtiennent un joueur accompli et référencé en la personne de Mike Conley, qui connaît bien Rudy Gobert pour avoir déjà évolué avec lui dans l’Utah. De quoi permettre au Français, ainsi qu’à Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards, d’être davantage impliqué et servi en attaque…

Les détails complets du transfert

— Los Angeles reçoit : D’Angelo Russell, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt.

— Utah reçoit : Russell Westbrook, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones, 1er TDD 2027 des Lakers (protégé Top 4).

— Minnesota reçoit : Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker, deux 2e TDD.