Stats & Highlights | La passe de trois pour New Orleans, encore raté pour Chicago

Après avoir enregistré dix défaites de suite, les Pelicans et Brandon Ingram retrouvent des couleurs puisque leur victoire contre Atlanta est la troisième consécutive. Pour les Hawks, en revanche, c’est une deuxième défaite de rang.

Une nouvelle fois cette saison, les Bulls n’ont pas réussi à décrocher une quatrième victoire d’affilée. La mission était compliquée avec un déplacement à Memphis sans DeMar DeRozan et les joueurs de Billy Donovan ont en plus raté le début comme la fin de match.

New Orleans – Atlanta : 116-107

Brandon Ingram retrouve ses sensations et ça change beaucoup de choses pour les Pelicans. Pour la deuxième fois de suite, il marque 30 points après avoir lancé ses coéquipiers dans la partie. Au début, les Hawks patinent et encaissent un 12-2 avant de revenir. CJ McCollum enchaîne deux paniers primés pour donner l’avantage aux siens à la pause.

New Orleans va garder le contrôle en seconde période. Trey Murphy III offre 16 points d’avance sur un shoot à 3-pts à moins de 3:30 de la fin quand les Hawks réagissent avec un 7-2. Puis Trae Young et John Collins rapprochent encore Atlanta dans la dernière minute. Mais Herb Jones assure aux lancers-francs avant de contrer une tentative derrière l’arc de Bogdan Bogdanovic.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Memphis – Chicago : 104-89

Privés de DeMar DeRozan, les Bulls ont eu énormément de mal à entrer dans la partie, plombés par les ballons perdus et leur maladresse. La preuve : ils n’ont inscrit que 14 petits points en premier quart-temps… Il a fallu attendre le troisième quart-temps pour voir Nikola Vucevic et sa bande bousculer les Grizzlies.

Le pivot et Zach LaVine inscrivent 26 points dans ce troisième acte pour revenir, résister aux 14 unités de Ja Morant et même passer devant. Mais comme en début de rencontre, les Bulls connaissent alors une panne en dernier quart-temps. Ils redeviennent très maladroits, encaissent un 10-0 et finissent encore avec seulement 14 points. Forcément, Memphis en profite et s’impose.

