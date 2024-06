Les Wolves frôlent la correctionnelle face à l’équipe B des Sixers

En « back-to-back » après une victoire convaincante la veille face aux Bucks, deuxième meilleure équipe de la ligue au bilan, les Sixers recevaient cette fois les Wolves, formation terriblement inconstante depuis le début de la saison mais dans une bonne dynamique, avec deux succès de suite avant d’atterrir en Pennsylvanie.

A priori favoris sur le papier, puisque les locaux faisaient sans Tyrese Maxey, victime contre Milwaukee d’une petite fracture au pied gauche et absent jusqu’à mi-décembre, James Harden et Tobias Harris, les Wolves ont plutôt tranquillement géré pendant trois quart-temps (97-84 en leur faveur après 36 minutes)… avant de frôler la catastrophe dans le dernier quart-temps.

En effet, les coéquipiers d’un Karl-Anthony Towns discret dans cette rencontre (12 points à 5/14), après avoir inscrit plus de 30 points dans chacun des trois premiers quart-temps, ont perdu pied en attaque dans le dernier acte, avec seulement 15 points marqués à 22% aux tirs, et notamment un terrible passage de cinq minutes sans le moindre point inscrit. En parallèle, les 76ers inscrivaient 25 points, dont un 12-0 qui a enflammé le Wells Fargo Center, pour revenir à une seule petite unité des Wolves !

Finalement, Anthony Edwards, meilleur joueur de son équipe dans cette soirée plus agitée que prévu pour les Wolves (25 points, 5 rebonds et 5 passes), a sauvé la mise aux siens avec un repli défensif décisif sur De’Anthony Melton, parti seul en contre-attaque avec le ballon de la possible gagne dans les mains.

Malgré la (courte) victoire (112-109), les Wolves se sont fait très, très peur, et prouvent une nouvelle fois qu’ils sont encore loin d’être collectivement sur la même longueur d’onde…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un duel à l’intérieur déséquilibré, mais la victoire pour le dominé. Comme la veille, quand Joel Embiid faisait face à Giannis Antetokounmpo, ce 76ers – Wolves offrait un « matchup » alléchant, cette fois un duel d’intérieurs entre le Camerounais et Karl-Anthony Towns. Un match dans le match qui a très vite perdu en intérêt tant c’est le pivot des 76ers qui a dominé : 32 points, 9 rebonds, 6 passes et 3 interceptions (mais 6 pertes de balle), contre 12 points et 8 rebonds pour le joueur des Wolves. Et pourtant, c’est bien « KAT », en grande partie grâce aux efforts de D’Angelo Russell et Anthony Edwards, qui repart de Philly avec la victoire…

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Edwards. Alors que Karl-Anthony Towns a été discret, c’est effectivement l’arrière des Wolves qui a guidé les siens vers la victoire, avec un match complet (25 points, 5 rebonds, 5 passes, un contre et une interception) et une action défensive décisive, dans les ultimes instants du match.

✅ Shake Milton. Titulaire « par défaut », puisque Tyrese Maxey a rejoint James Harden à l’infirmerie, l’arrière de 26 ans en a profité pour signer un des meilleurs matchs de sa carrière sur le plan offensif, avec 27 points à 10/15 aux tirs, mais aussi 10 rebonds et 2 passes. Shooteur extérieur respectable (3/5), il a aussi montré de bonnes finitions près du cercle, et une capacité à provoquer des fautes (4/4 aux lancers-francs).

⛔️ Les imprécisions des 76ers en attaque. Sans surprise, sans leurs deux porteurs de balle et initiateurs d’attaque, les 76ers ont éprouvé des difficultés à mettre en place des phases offensives fluides. La stat’ qui représente bien ce constat, et qui fait mal : 22 pertes de balle pour… 21 passes. Depuis son poste de pivot, Joel Embiid a été le meilleur passeur pour son équipe, avec six unités. Preuve que l’attaque s’est très vite grippée, dès que le cuir quittait les mains du pivot.

LA SUITE

Philadelphie (8-8) : réception des Nets, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30)

Minnesota (8-8) : réception du Heat, dans la nuit de lundi à mardi (02h00)

