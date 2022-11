Stats & Highlights | Les Suns se vengent, les Nuggets toujours souverains à domicile

Deuxième match sans Kyrie Irving pour les Nets et deuxième victoire. Kevin Durant porte l’équipe, bien soutenu par Cameron Thomas. Pour les Hornets en revanche, les temps sont durs, avec une quatrième défaite de suite.

Sans Rudy Gobert placé à l’isolement, les Wolves ont tout de même dominé des Rockets trop imprécis, et les Nuggets ont débordé les Spurs et restent invaincus à domicile. Enfin, après avoir perdu sur le fil la veille, les Suns ont pris leur revanche, avec la manière, contre les Blazers.

Charlotte – Brooklyn : 94-98

Même avec Terry Rozier de retour et de l’avance dans les dernières minutes, les Hornets n’arrivent pas à l’emporter. Portés par Rozier, ils passent un 17-6 pour entamer le dernier quart-temps. Il y a alors onze points d’écart.

Mais Brooklyn peut compter sur Cameron Thomas pour réagir. Ce dernier, écarté de la rotation en début de saison, se montre en l’absence de Kyrie Irving. Il enchaîne les paniers et les Nets reviennent. C’est Kevin Durant (27 points) qui ajoute la touche finale, face à un Terry Rozier maladroit pour finir.

Minnesota – Houston : 129-117

Face à une équipe privée de Rudy Gobert (isolé pour cause de Covid-19), les Rockets ont encore montré de bonnes choses… mais pas assez longtemps. Adroits, ils ont pris les commandes en premier quart-temps, mais rapidement, les tirs ne tombent plus dedans et les ballons perdus se multiplient.

Minnesota se régale de ces possessions supplémentaires en contre-attaque et fait l’écart en deuxième quart-temps avec un 20-4. Après la pause, Karl-Anthony Towns inscrit 10 points dans le troisième acte et les Wolves s’assurent une victoire sans problème.

Denver – San Antonio : 126-101

Tout est allé trop vite pour les Spurs en première période. Les Nuggets ont accumulé les points en contre-attaque, ont été très adroits et les hommes de Gregg Popovich n’ont fait que constater les dégâts avec vingt points de retard au moment de rejoindre les vestiaires.

En troisième quart-temps, Nikola Jokic et sa bande ne faiblissent pas avec un 12-0. Bones Hyland est particulièrement en réussite avec 17 points après la pause. Quatrième victoire en autant de matches pour Denver à domicile.

Phoenix – Portland : 102-82

Les Suns ont pris leur revanche. Battus sur le fil par un shoot controversé au buzzer de Jerami Grant, les finalistes 2021 n’ont voulu cette fois-ci laisser aucune place à Portland. Devin Booker et Chris Paul inscrivent 29 points en première période et les Blazers sont muselés.

Toujours privés de Damian Lillard et Anfernee Simons, ils n’ont trouvé aucune solution offensive face à la défense de Phoenix. L’écart était fait en deuxième quart-temps, Devin Booker et compagnie n’ont ensuite qu’à gérer. Ils sont seuls leaders de l’Ouest.