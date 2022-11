Sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks restent invincibles !

Forfait pour ce back-to-back, car touché au genou, Giannis Antetokounmpo a très probablement dû apprécier ce qu’il a vu de ses coéquipiers cette nuit, en son absence. En effet, emmenés notamment par Brook Lopez (25 points), Bobby Portis (12 points, 21 rebonds), Grayson Allen (19 points) ou encore Jevon Carter (18 points), les Bucks ont assuré l’essentiel et fait le boulot contre le Thunder (108-94).

Ainsi, propulsés par leur très bon deuxième quart-temps, les joueurs de Mike Budenholzer décrochent par la même occasion leur neuvième victoire de la saison, en neuf matchs. C’est que l’on en oublierait presque qu’ils jouent toujours sans Khris Middleton, Pat Connaughton ou même Joe Ingles…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un coup d’accélérateur a suffi. Si les Bucks se sont imposés d’une dizaine de points, en ayant fait la course en tête pendant toute la seconde période, c’est principalement grâce à leur deuxième quart-temps autoritaire et maîtrisé, où ils ont infligé un 33-19 au Thunder. Boostés par Brook Lopez, Grayson Allen ou encore Jordan Nwora, les joueurs du Wisconsin n’ont pas fait dans la dentelle et assommé leurs adversaires de chaque côté du parquet. Collectivement, ils étaient juste un ton au-dessus, si ce n’est plusieurs, et les hommes de Mark Daigneault n’ont jamais su recoller ensuite.

— Milwaukee, reçu 9/9. Même privés de Giannis Antetokounmpo, on n’arrête plus ces Bucks, toujours invaincus cette saison et qui pointent maintenant à 9-0. Pour la petite anecdote, notons que ce n’est que la 21e fois de l’histoire qu’une équipe démarre une campagne par neuf victoires consécutives et que cela n’avait plus été observé dans la ligue depuis les Warriors, en 2015/16 : 24-0 pour commencer l’exercice, le record all-time. Autant dire que les hommes de Mike Budenholzer ont encore de quoi voir venir, avant de penser à les détrôner…

TOPS/FLOPS

✅ La paire Portis/Lopez. Dominateurs au rebond (55 à 38, dont 18 offensifs), les Bucks ont fait un chantier dans la raquette, grâce à Bobby Portis et Brook Lopez. Complémentaire, ils ont marché sur les intérieurs du Thunder, incapables de s’opposer à leur dureté pour récupérer des ballons ou de défendre correctement sur eux et leur faculté à dégainer de loin. Un vrai carnage, alors que Giannis Antetokounmpo n’était même pas présent pour se joindre aussi à la fête…

✅ Le duo Allen/Carter. Les snipers des Bucks ont fait forte impression cette nuit, cumulant ensemble un très joli 10/15 à 3-pts (pour 37 points). Utilisé en sortie de banc, après avoir démarré les huit premiers matchs de son équipe, Grayson Allen a surtout flambé en première mi-temps, dès qu’il est entré en jeu, pour mettre Milwaukee sur de bons rails. Quant à Jevon Carter, on l’a vu se mettre en évidence dans le troisième quart-temps, pour permettre aux Bucks de ne pas laisser le Thunder revenir au score. Un tandem de feu.

✅ Ousmane Dieng. Étonnamment, c’est le Français qui a été le plus en vue côté Thunder, dans cette déroute collective. Sur ses 22 minutes de temps de jeu, il a apporté dans tous les domaines (8 points, 4 rebonds, 5 passes), fait preuve de réussite au shoot (3/4 aux tirs, dont 2/2 à 3-pts) et proposé de bonnes choses en défense, par séquences. Preuve de son influence positive sur OKC, le 11e choix de la dernière Draft a d’ailleurs terminé avec le meilleur +/- de son équipe : +11.

⛔ La fin de première mi-temps d’OKC. Encore au contact à quatre minutes et demie de la pause (50-47), le Thunder a ensuite sombré en raison de sa maladresse (33%, dont 29% à 3-pts dans ce quart-temps) et de son incapacité à éviter les fautes ou empêcher les Bucks d’aller sur la ligne des lancers-francs. Pas aidés non plus par leurs quelques pertes de balle et par l’impact de Serge Ibaka, Grayson Allen ou Jordan Nwora, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander ont perdu la partie à cet instant précis, synonyme de run de 17-6 pour Milwaukee.

⛔ Marjon Beauchamp. Évidemment, le rookie des Bucks n’oubliera pas de sitôt la première titularisation de sa jeune carrière. En revanche, sa prestation ne restera pas dans les mémoires car, malgré toute sa bonne volonté, il a terminé la partie en étant exclu pour six fautes, avec seulement 2 points en 25 minutes. Jamais dans le rythme en attaque (1/9 aux tirs, dont 0/6 à 3-pts…) et beaucoup trop naïf en défense, le 24e choix de la dernière Draft a tout simplement raté tout ce qu’il a entrepris cette nuit. Un match clairement à oublier, donc.

LA SUITE

Milwaukee (9-0) : déplacement à Atlanta, dans la nuit de lundi à mardi (02h15).

Oklahoma City (4-5) : déplacement à Detroit, dans la nuit de lundi à mardi (01h30).