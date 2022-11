Du milieu du terrain, De’Aaron Fox tue le Magic en prolongation !

Encore un superbe match qui implique les Kings. Face à la jeunesse d’Orlando, Sacramento a dans un premier temps été dépassé par la fougue de Bol Bol, Paolo Banchero et Franz Wagner, qui menaient de 18 points (65-47) à la mi-temps et qui ont porté l’écart jusqu’à +20 (67-47) au début du troisième quart-temps.

Sauf que le duo De’Aaron Fox – Domantas Sabonis n’avait pas dit son dernier mot, reprenant petit à petit le contrôle du match. À +10 (92-82) au début du quatrième quart-temps, les Kings semblaient avoir fait le plus dur.

Mais l’adresse de Bol Bol et le mix puissance/technique de Paolo Banchero ont permis au Magic de rester dans le match. Le « money time » fut fou et brouillon, et il a fallu un premier petit miracle pour que De’Aaron Fox récupère le ballon pour inscrire un tir avec la planche afin d’égaliser (106-106) à 25 secondes de la fin. Franz Wagner puis Jalen Suggs auront deux occasions de plier le match mais c’est raté. Prolongation pour les deux équipes.

Grâce à De’Aaron Fox, les Kings y prennent l’avantage, mais ils n’arrivent pas à tuer le match, et Chuma Okeke égalise (123-123) à quelques secondes de la fin. Le meneur de Sacramento remonte le ballon, le temps s’égrène et il déclenche finalement du logo. C’est dedans et la troupe de Mike Brown s’impose donc au buzzer (126-123) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La fougue floridienne. Même s’il va falloir faire des progrès en défense, Jamahl Mosley a de quoi travailler avec ce groupe. Le profil atypique de Bol Bol, la puissance et la technique de Paolo Banchero, les « pistons » Franz Wagner et Wendell Carter Jr… Il y a du talent, surtout quand ils jouent avec autant de dynamisme et de fougue. Reste à stabiliser le poste de meneur, avec un Jalen Suggs qui alterne le bon et le moins bon.

– Le tandem Fox/Sabonis à son meilleur. Les deux leaders de Sacramento ont répondu présent, avec 37 points, 5 rebonds et 3 passes décisives pour De’Aaron Fox, et surtout deux shoots décisifs pour arracher la prolongation et la victoire. Mais aussi 25 points, 11 rebonds et 6 passes décisives pour Domantas Sabonis.

TOPS/FLOPS

✅ De’Aaron Fox. Le sauveur. Un shoot avec la planche pour arracher la prolongation, un tir de très loin pour tuer le match, et globalement une très bonne performance (37 points) dans un rôle davantage d’arrière que de meneur, Domantas Sabonis étant devenu le premier créateur de l’équipe sur jeu placé.

✅ Paolo Banchero. Draymond Green a raison : même si le bilan du Magic n’est pas terrible, le premier choix de la dernière Draft a déjà changé le visage de son équipe. Avec sa puissance et sa technique, il peut attaquer les défenses adverses et mettre en marche pas mal de choses pour ses coéquipiers. 33 points, 16 rebonds et 4 passes.

⛔️ Jalen Suggs. L’ancien de Gonzaga continue ses montagnes russes. Très bon contre Golden State, il a souffert face à De’Aaron Fox et les Kings, ratant notamment le tir de la gagne. Alors qu’il était pourtant très maladroit (2/7) et dispendieux (6 pertes de balle pour 7 passes) sur l’ensemble du match.

LA SUITE

Sacramento (3-5) : Mike Brown retrouve les Warriors, lundi soir (04h00)

Orlando (2-8) : le Magic reçoit les Rockets, également lundi soir (01h15)