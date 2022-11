Les Celtics font craquer les Knicks sous une pluie de 3-points

En « back-to-back » après des victoires à l’extérieur contre les 76ers et à domicile contre les Bulls, respectivement, les Knicks et les Celtics se retrouvaient au Madison Square Garden en ce samedi soir. Une affiche 100% côte Atlantique, qui par le passé a toujours délivré des moments excitants, entre ces deux équipes qui en ce début de saison ne sont séparées au classement que par une victoire (Celtics à 5-3, Knicks à 4-4).

Et sur le parquet, dans les faits, la rencontre a bien été disputée tout du long. A l’exception d’un « run » des Celtics dans le troisième quart-temps, qui ont pointé à +14 à ce moment avant d’être rattrapés par les Knicks qui ont montré du répondant, l’écart n’a en effet jamais dépassé les 7 points pendant la majeure partie de la rencontre.

Ce n’est que dans la seconde moitié du quatrième quart-temps que les Celtics ont réussi à définitivement se détacher, appuyant sur l’accélérateur au bon moment pour finalement l’emporter de 15 points (133-118), face à des Knicks dramatiquement mauvais en défense au large.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Evan Fournier, le début de la fin ? L’arrière français, qui a perdu sa place de titulaire contre les 76ers, n’a passé que 11 minutes sur le parquet dans ce match. Comme contre Philly, quand Quentin Grimes a débuté la rencontre, Tom Thibodeau lui a préféré un meilleur défenseur, en l’occurrence Cam Reddish, qui a fait du très bon boulot face aux extérieurs des Celtics. Après même pas 10 matches dans cette nouvelle saison, Evan Fournier perd déjà du terrain, dans la rotation des Knicks…

– 27 tirs primés : le nouveau record des Celtics ! Soirée d’adresse exceptionnelle pour les Celtics, qui signent un énorme 27/51 derrière l’arc, établissant un nouveau record de franchise dans cet exercice. Les hommes de Joe Mazzulla ont profité des très larges espaces laissés par les Knicks au large pour s’offrir de nombreuses positions ouvertes. Ils ont torpillé le Madison Square Garden.

TOPS & FLOPS

✅ Les titulaires des Knicks. Les Knicks ont perdu, mais leurs titulaires ont fait bonne figure. Le trio Jalen Brunson (22 points, 3 rebonds, 10 passes) – RJ Barrett (27 points, 4 rebonds et 4 passes, mais 6 pertes de balle) – Julius Randle (29 points, 9 rebonds, 2 passes) a alimenté l’attaque, quand Isaiah Hartenstein, titularisé à la place de Mitchell Robinson, absent une dizaine de jours à cause d’une douleur au genou droit, a fait du bon boulot dans la peinture (10 points et 14 rebonds). Enfin, Cam Reddish, et il a bien été le seul, a été épatant en défense, même si la boxscore ne le montre pas (4 points, 2 rebonds, 2 passes, un contre et une interception).

✅ Les « Jay’s ». Une journée de boulot comme une autre pour Jayson Tatum et Jaylen Brown, qui compilent 56 points avec 12 des 27 tirs primés de leur équipe pour mener la charge en attaque (30 pour le premier, 26 pour le second, 6 tirs extérieurs chacun). Jayson Tatum a été particulièrement en vue dans le dernier quart-temps, durant lequel il a inscrit notamment deux gros tirs à 3-pts pour aider à creuser un écart définitif, quand Jaylen Brown a lui surtout bien bossé durant les trois premiers actes.

✅ Les remplaçants des Celtics. L’effort a été collectif pour les visiteurs, à l’image de leur banc qui marque 50 points : 17 points avec 5 tirs à 3-pts pour Sam Hauser, 14 points, 5 rebonds, 5 passes et 2 interceptions pour Malcolm Brogdon, 12 points, 4 rebonds, 2 interceptions pour Grant Williams, et enfin 7 points et 7 rebonds pour Noah Vonleh. Les quatre remplaçants terminent tous avec un +/- positif. La profondeur d’effectif des C’s est impressionnante.

⛔️ Les Knicks doivent apprendre à défendre à 3-pts… Terrible visage affiché par les Knicks, incapables de défendre correctement leur ligne à 3-pts. Les Celtics étaient certes particulièrement insolents de réussite, mais les hommes de Tom Thibodeau sont néanmoins apparus perdus, totalement confus quant à la stratégie à employer sur certaines possessions. Leur plus gros soucis dans ce match, et ce n’est pas la première fois cette saison, a été leur tendance à trop se reposer sur les aides sur le porteur de balle, ce qui a déclenché logiquement des décalages et de très nombreuses positions ouvertes. Inquiétant, après plus de deux semaines dans cette nouvelle saison…

LA SUITE

– Knicks (4-5) : déplacement à Minneapolis, dans la nuit de dimanche à lundi (03h15)

– Celtics (6-3) : déplacement à Memphis, la même nuit (03h00)