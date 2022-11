À Atlanta, les Pelicans s’inclinent encore en « overtime »

Trois prolongations, trois défaites ! Décidément, les Pelicans ont bien du mal à faire la différence dans les matches serrés, et cette nuit, ils s’inclinent 124-121 à Atlanta. C’est donc la 4e défaite de la saison des coéquipiers de Zion Williamson, et trois sont concédées dans la période supplémentaire. Cette nuit, ils pensaient avoir fait le plus dur dans le « money time » après avoir remonté un écart de 13 points, pour égaliser par CJ McCollum puis prendre l’avantage par Zion Williamson à moins de deux minutes de la fin. Mais Dejounte Murray, après un numéro en solo, égalise à 109-109 à quatre secondes de la fin, et le shoot de la gagne de Brandon Ingram frappe l’arrière du cercle.

Dans la prolongation, ce sont les « big men » d’Atlanta qui fait la différence avec deux alley-oops de Clint Capela pour donner cinq points d’avance (119-114) puis ce 3-points de John Collins dans le corner pour passer l’écart à +6 (122-116). Mais Herb Jones relance le suspense avec une claquette, suivi d’un lancer (124-121). Derrière, il dévie un ballon, et offre une balle d’égalisation à ses coéquipiers. On attend Ingram ou McCollum pour le shoot, mais c’est Devonte’ Graham qui est trouvé dans le corner. Il est gêné par John Collins. Les arbitres semblent siffler faute pour donner trois lancers, avant de finalement siffler le pied sur la ligne de Graham !

Dans la confusion, Atlanta s’impose 124-121 pour une sixième victoire en neuf matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Zion Williamson rate la fin. Toujours aussi puissant, le Zion a fait de gros dégâts pour arracher la prolongation. Mais ensuite, il a craqué physiquement, au point de sortir à une minute de la fin. Rien de grave heureusement puisqu’il s’agit juste de crampes. La bonne nouvelle, c’est qu’il a disputé un back-to-back et même battu son record de points pour la saison (29).

– Hold-up raté. En back-to-back, les Pelicans ont couru après le score pendant tout le match, et ils n’ont mené que deux minutes. C’était dans le « money time » après avoir remonté un écart de 13 points. Dans les cinq dernières minutes, ils ont étouffé Trae Young (0 sur 5 aux tirs) pour grignoter leur retard et passer devant. Brandon Ingram aura le ballon de la victoire, mais son fadeaway, difficile, va taper l’arrière du cercle.

TOPS & FLOPS

✅ Clint Capela. C’est le grand monsieur de la soirée chez les Hawks, et il avait donné le ton dès le premier quart-temps. En face, il y avait Jonas Valanciunas, mais il l’a dominé en mobilité et dans les airs avec 21 points, 19 rebonds et 4 contres, à 10 sur 15 aux tirs. Il avait déjà son double-double en poche à la mi-temps.

✅ Dejounte Murray. C’est lui qui arrache la prolongation avec ce tir compliqué après un numéro de dribbles, puis c’est lui qui inscrit les quatre premiers points de la prolongation. Young étouffé dans le « money time », il a pris les choses en main en attaque, tout en signant un « triple-double » : 22 points, 11 passes, 10 rebonds.

✅ La paire McCollum-Jones. Face à l’une des meilleures paires d’arrières de la NBA, le backcourt de New Orleans a tenu le choc. CJ McCollum reste un formidable métronome, et il est beaucoup plus actif qu’aux Blazers. Quant à Herb Jones, il est devenu indispensable, et non content de bien défendre sur Trae Young, il a entretenu l’espoir par son activité.

⛔️ Le banc des Pelicans. 15 points à 5 sur 17 aux tirs pour les remplaçants de New Orleans qui n’ont pas pesé sur la rencontre. Seul Larry Nance Jr. et Jose Alvarado ont apporté un peu de punch, mais c’était insuffisant, surtout dans un « back-to-back » où les jambes des titulaires étaient lourdes.

LA SUITE

Atlanta (6-3) : réception des Bucks lundi

Pelicans (5-4) : déplacement à Indiana lundi