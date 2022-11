Stats & Highlights | Les Nets et les Clippers brisent leur série de défaites

Fin de (mauvaise) série pour les Clippers et les Nets. Les premiers ont battu les Rockets sur le fil, avec un Paul George décisif, quand les seconds ont pris leur revanche sur les Pacers, avec un bon Kevin Durant.

Les deux franchises restaient sur quatre revers d’affilée, et ces victoires font donc du bien. Autre succès qui donne le sourire : celui des Kings, qui enchaînent à Charlotte après avoir ouvert leur compteur face au Heat.

Charlotte – Sacramento : 108-115

Les Kings étaient mal embarqués avec une défense à la peine en première période. Les Hornets n’avaient aucun mal à marquer et ces derniers shootaient à 60% de réussite, avec 15 points d’avance à la mi-temps. Après la pause, les troupes de Mike Brown se ressaisissent.

Ils défendent mieux, volent des ballons et ne laissent que des miettes aux lancers-francs. Ils reviennent donc dans la partie et en dernier acte, Kevin Huerter et Davion Mitchell font la différence. Surtout Mitchell qui inscrit deux paniers de suite dans la dernière minute pour donner la victoire à Sacramento. La deuxième de suite.

Brooklyn – Indiana : 116-109

Kevin Durant et Kyrie Irving ont encore beaucoup marqué (64 points à eux deux), mais cette fois, les Nets ont gagné. Bien plus concernés en défense, malgré l’absence de Ben Simmons, les joueurs de Brooklyn ont imposé leur jeu dès le premier quart-temps, remporté de quinze points.

Ensuite, Indiana va revenir avec un très bon Chris Duarte notamment. Dans le dernier quart-temps, les troupes de Steve Nash ont encore les commandes, mais les Pacers passent un 15-8 pour égaliser. Brooklyn a la réponse, avec Kevin Durant. Fin de série pour Indiana, qui restait sur deux succès de suite.

LA Clippers – Houston : 95-93

Comme contre les Suns la veille, les Rockets peuvent avoir des regrets. Ceux de ne pas avoir su négocier le « money time ». Avant ça, les Clippers, privés de Kawhi Leonard et John Wall, avaient frappé les premiers. Puis, encore fragiles, les joueurs de Los Angeles sont battus lors des deux quart-temps suivants.

Kenyon Martin Jr. a notamment porté Houston, avec Tari Eason, pour passer devant à ce moment-là. Paul George aura le dernier mot, en égalisant et en marquant le panier de la gagne, le tout en 40 secondes. Derniers de la ligue, les Rockets restent sur quatre revers de rang.