Même sans Joel Embiid, les Sixers enchaînent à Washington

Avant de se retrouver une nouvelle fois mercredi soir, mais en Pennsylvanie, Wizards et Sixers se défiaient d’abord ce lundi soir dans la capitale américaine. Un affrontement remporté (118-111) par les coéquipiers de James Harden (23 points, 7 rebonds, 17 passes) qui, sans Joel Embiid (malade), ont trouvé les moyens de gagner un troisième match de suite.

Pour Washington en revanche, c’est une troisième défaite de rang à la clé. Kristaps Porzingis (32 points, 9 rebonds), Bradley Beal (20 points, 5 rebonds, 6 passes) et consorts pourront notamment regretter leur fin de troisième quart-temps et leur début de quatrième, qui ont valu à Philadelphie de prendre le large au tableau d’affichage, pour ne plus lâcher les commandes ensuite. Malgré une légère frayeur au finish…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le gros trou d’air de Washington. Devant (71-68) au milieu du troisième quart-temps, les Wizards ont ensuite concédé un terrible… 27-6 pour se retrouver largement derrière au début du quatrième quart-temps (95-77). Ils réussiront certes à revenir jusqu’à -5 dans la dernière minute, mais les hommes de Wes Unseld Jr. ont perdu le match quand ils ont pris l’eau de chaque côté du terrain. Incapables d’inscrire plus d’un panier, ils ont surtout laissé les James Harden, Tyrese Maxey, Tobias Harris, Montrezl Harrell et autres Georges Niang leur faire la chanson, de loin comme de près. Forcément, cela n’a pas pardonné…

— James Harden en contrôle. Comme à l’ancienne, dans ce rôle de meneur de jeu d’un « very small-ball », le MVP 2018 s’est baladé offensivement. À son rythme, il a tranquillement découpé la défense des Wizards de bout en bout, distribuant le jeu proprement (record égalé à la passe, avec seulement 4 ballons perdus) ou scorant au besoin et sans trop forcer (8/17 aux tirs, dont 2/6 à 3-pts). Une sortie qui aura sans doute le mérite de le rassurer et —pourquoi pas— de le relancer, après son léger coup de mou depuis trois matchs.

TOPS/FLOPS

✅ Kristaps Porzingis. Opposé au « very small-ball » des Sixers, et notamment à P.J. Tucker, le Letton s’est évidemment régalé grâce à son (net) avantage de taille. Auteur de sa meilleure sortie de la saison, malheureusement entachée d’une défaite, il a fait preuve d’agressivité (9/9 aux lancers-francs) et su alterner entre présence près du cercle ou jeu plus au large (3/7 à 3-pts). Un match de patron, donc. En tout cas plus que Bradley Beal, l’habituel leader de Washington.

✅ Tyrese Maxey. Outre James Harden, c’est tout le cinq de départ des Sixers qui s’est montré performant cette nuit, de Tobias Harris (16 points, 5 rebonds, 4 interceptions) à P.J. Tucker (13 points, 5 rebonds), en passant par De’Anthony Melton (16 points). Mais on préférera quand même souligner la nouvelle belle prestation de « T-Max », qui termine meilleur marqueur de l’équipe : 28 points. Capable de prendre le relais de Joel Embiid au scoring, il a donné le tournis à la défense des Wizards avec sa vivacité et sa faculté à aller au cercle, comme dans les second ou dernier quarts-temps, ses plus aboutis.

⛔ Deni Avdija. Après avoir démarré les six premiers matchs des Wizards, l’Israélien est (déjà) sorti du cinq de départ de Wes Unseld Jr. Repassé derrière Anthony Gill dans la hiérarchie, il doit donc se réadapter à un rôle de remplaçant et ce ne fut guère brillant aujourd’hui : 0 point et 3 fautes en 17 minutes, avec un seul tir tenté (et manqué, donc).

#SHAQTIN : LE DUNK RATÉ DE KYLE KUZMA, MOQUÉ PAR LES SIXERS

LA SUITE

Washington (3-4) : déplacement à Philadelphie, mercredi soir (23h00).

Philadelphie (4-4) : réception de Washington, mercredi soir (23h00).