Face à Memphis, Lauri Markkanen continue d’impressionner et le Jazz continue de gagner

Après un bon début de saison, les Grizzlies repartent un peu penauds de Salt Lake City et en moins bonne forme. Deux jours après leur victoire d’un petit point face à ces Grizzlies, privés de Ja Morant, le Jazz a enchaîné avec un succès encore plus probant face aux mêmes adversaires (121-105), qui devaient cette fois faire sans Desmond Bane (cheville droite).

Après un premier quart-temps équilibré (23-26), les Mormons ont signé un deuxième quart-temps de feu (38-18) en s’appuyant sur un Lauri Markkanen beaucoup trop fort en tête de raquette. Les locaux sont ainsi rentrés au vestiaire avec une avance très confortable (61-44) qui n’a pas vraiment été remise en question par la suite.

Le troisième quart-temps a plus ressemblé à un échange de paniers de part et d’autre qui a même tourné à l’avantage du Jazz (36-30). Malgré l’ampleur de l’écart (97-74), Ja Morant a quand même eu droit à quelques minutes de jeu dans le dernier quart-temps mais sans beaucoup d’incidence sur les événements.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trois fois plus de 3-points. Dans la NBA d’aujourd’hui et d’hier, rentrer trois fois plus de paniers à 3-points que son adversaire est plutôt bon signe. Bonne illustration cette nuit où le Jazz s’est appuyé sur le trio Lauri Markkanen – Mike Conley – Malik Beasley pour aligner les tirs primés tandis qu’un autre trio, Talen Horton-Tucker – Kelly Olynyk – Jordan Clarkson arrosait de loin. L’absence du meilleur shooteur (en volume) en face, Desmond Bane, s’est clairement faite ressentir. Les Grizzlies n’avaient jamais été aussi maladroits cette saison que cette nuit.

– 19 points lâchés aux lancers… Autre symbole de la petite soirée offensive des Grizzlies : les lancers-francs. Les visiteurs n’ont pas du tout su sanctionner les nombreuses fautes provoquées (30) des locaux. Memphis a eu beau obtenir deux fois plus de lancers que leurs adversaires, ils en ont à peine rentrés plus de la moitié, laissant 19 points offerts sur la ligne. Difficile, dans ce contexte, d’espérer rester dans un match.

– Le Jazz sur le podium ! L’opération « tanking » qu’on imaginait être mise en place par Danny Ainge démarre très mal ! Invaincu à domicile (4-0), le Jazz reste sur le podium de sa conférence après huit rencontres disputées. Le Jazz va se tester dans les deux semaines à venir avec une série de six déplacements en sept matchs. Avec au programme un mini « road trip » à l’Ouest (Mavs, Lakers, Clippers), puis à l’Est (Hawks, Wizards, 76ers).

TOPS/FLOPS

✅ Lauri Markkanen. Son deuxième double-double à 31 points et 12 rebonds de la saison, en y ajoutant cette fois 4 contres. Il a été décisif avec son adresse longue distance à la fin du deuxième quart-temps, fatale aux Grizzlies. Le Jazz a beau mettre en avant des valeurs collectives cette année, le leader statistique de l’équipe s’appelle clairement Lauri Markkanen.

✅ Ja Morant. Encore un très gros match du leader de Memphis, en attaque constante du cercle, qui a dû se sentir se sentir très seul dans cette partie…

⛔ Le « supporting cast » des Grizzlies. Santi Aldama, Steven Adams et John Konchar : avec trois titulaires aussi maladroits (4/19 en cumulé !), difficile d’imaginer quoi que ce soit pour les Grizzlies. D’autant que le banc n’a pas offert davantage de garanties. Un match à oublier collectivement.

LA SUITE

Jazz (6-2) : déplacement chez les Mavs, mercredi.

Grizzlies (4-3) : déplacement chez les Blazers, mercredi.