Les Raptors étouffent Trae Young et les Hawks

En plein « road trip », les Hawks se rendent à Toronto après leur défaite à Milwaukee. Pas un cadeau, même si Fred VanVleet, gêné par son dos, n’est pas sur le terrain pour le début du match.

C’est donc Scottie Barnes qui assure la direction du jeu pour les Raptors, et le Rookie de l’année enchaîne les 3-points pour lancer son équipe, qui prend une dizaine de points d’avance (34-24). Mais les Hawks recollent plusieurs fois. Dans le deuxième quart-temps, mais également dans le troisième quart-temps, alors que Pascal Siakam et Scottie Barnes avaient pourtant permis aux locaux de conclure la première mi-temps (64-53) sur un 16-4.

La troisième accélération sera la bonne pour Toronto, qui profite de la mauvaise soirée de Trae Young, tant au niveau de l’adresse (3/13) que des pertes de balle (10) pour enchaîner les contre-attaques.

L’écart gonfle et atteint carrément +35, avant de finir à +30 pour la troupe de Nick Nurse (139-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’envergure et la pression physique des Raptors. On le sait, les Raptors aiment les joueurs avec de la taille et de l’envergure, capables de défendre sur plusieurs postes. Ce match a illustré pourquoi tant l’impact physique de Scottie Barnes et compagnie a gêné les Hawks, qui ont perdu beaucoup de ballons rapidement transformés en paniers rapides. 43 points inscrits sur contre-attaque pour Toronto, contre 7 pour Atlanta…

– Une réunion dans le vestiaire pour les Hawks. Prendre une telle fessée n’est pas agréable, et Dejounte Murray a révélé que les Hawks s’étaient réunis dans le vestiaire, juste après le match, pour discuter des problèmes aperçus dans cette rencontre au Canada. Une discussion « productive », selon l’ancien joueur de San Antonio.

TOPS/FLOPS

✅ Pascal Siakam. Il a parfois un peu forcé, comme dans le troisième quart-temps qu’il finit à 1/7 au tir, mais le Camerounais a encore été monstrueux d’activité pour mettre la pression sur la défense adverse. Sa ligne de stats finale (31 points à 8/21, 12 rebonds, 6 passes et 2 contres) est très belle. Pour son coéquipier Scottie Barnes, Pascal Siakam mérite d’ailleurs carrément d’être dans la discussion pour le MVP.

✅ Scottie Barnes. Le sophomore a d’abord enchaîné les 3-points, mais c’est dans sa capacité à placer ses coéquipiers dans de bonnes conditions, notamment sur le petits pick-and-roll, qu’il a impressionné. Tout en mettant la pression sur Trae Young, il finit la rencontre avec 21 points, 8 passes et 7 rebonds.

⛔ Trae Young. Le meneur d’Atlanta a un jeu à risque, et lorsqu’il est trop relâché, face à une défense agressive et qui possède autant d’envergure, ça peut plomber son équipe. Il inscrit 14 points à 3/13 au tir, avec 10 passes décisives mais aussi 10 balles perdues. Et le pire +/- (-29) de la partie.

LA SUITE

Toronto (4-3) : rendez-vous à San Antonio, mercredi soir (01h00)

Atlanta (4-3) : fin du « road trip » à New York, mercredi soir également (00h30)