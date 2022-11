Bucks – Pistons : Jrue Holiday en sauveur

Après avoir accroché le champion NBA 2022 à son tableau de chasse la veille, Detroit a bien failli réaliser un autre gros coup puisque les coéquipiers d’un grand Cade Cunningham ont fait trembler le champion 2021, Milwaukee, et actuel leader invaincu de la NBA. Il s’en est fallu d’un tir, de Cade Cunningham justement. À 3-points, à cinq secondes de la fin. Après avoir compté jusqu’à 16 points de retard, et sans jamais parvenir à passer devant, les Pistons avaient égalisé grâce Isaiah Stewart (105-105). Il reste alors moins d’une minute.

Tout le monde est debout dans la salle, et alors qu’on attend Giannis Antetokounmpo, c’est Jrue Holiday qui prend ses responsabilités avec un step-back à 3-points (108-105).

Les Pistons ont 45 secondes pour égaliser. Cade Cunningham est seul en tête de raquette mais il manque son tir. Derrière, Giannis s’en va au cercle. Il est bousculé mais les arbitres ne sifflent rien.

La balle perdue est récupérée par Bojan Bogdanovic. Il est pris à deux, et il trouve Cade Cunningham seul à 3-points. Le ballon tape le fond du cercle. C’était un tir pour égaliser. Le rebond est pour les Bucks, et Brook Lopez se charge de valider la victoire avec deux lancers, tandis que Bogdanovic marque au buzzer (110-108).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le match des opposés. A l’entre deux, les Pistons se présentent avec un seul joueur de 23 ans et plus, et il s’agit de Bojan Bogdanovic. Trois joueurs ont même 21 ans et moins… En face, tous les titulaires de Milwaukee ont plus de 27 ans.

— La maladresse à 3-points des Bucks. Même si Holiday fait la différence sur un tir à 3-points, les Bucks étaient en souffrance dans ce secteur en deuxième mi-temps. Pour preuve, ils vont manquer leurs 14 premiers tirs de la seconde mi-temps. Heureusement, ils ont pu compter sur Giannis Antetkounmpo pour découper la défense et prendre le large (85-69). Seul Holiday va inscrire deux tirs primés dans la deuxième mi-temps, dont le tir de la gagne.

TOPS/FLOPS

✅ Brook Lopez. Non seulement, c’est le meilleur défenseur de ce début de saison, mais le pivot des Bucks garde de très bonnes mains. Il a dominé Isaiah Stewart par sa puissance et ses bonnes mains pour cumuler 24 points, 9 rebonds et 2 contres. Son intimidation ne se voit pas dans les stats.

✅ Jrue Holiday. C’est lui qui avait mis les Bucks sur les bons rails avec de l’adresse de loin, et déjà 13 points après un quart-temps. On l’a connu plus efficace en défense, mais en l’absence de Khris Middleton, il en fait davantage en attaque. C’est lui qui inscrit le panier libérateur.

✅ Giannis Antetokounmpo. Cinquième match de suite à 30 points et plus pour le Player Of The Week. Maladroit de loin, il fait son récital habituel en 3e quart-temps avec de l’attaque du cercle systématique sur jeu de transition. Un match classique pour lui.

✅ Cade Cunningham. Il rate ses deux derniers tirs, mais il a été très bon. Beaucoup plus agressif que l’an passé, il n’hésite pas à aller se frotter aux intérieurs adverses dans la raquette. Il joue l’épaule en avant, et sa taille et sa technique font le reste.

⛔ Saddiq Bey. Soirée compliquée pour le shooteur des Pistons, dominé physiquement par Giannis, et limité par les fautes. Par son enthousiasme et son « hourra basket », Hamidou Diallo l’a bien suppléé.

LA SUITE

Milwaukee et Detroit : rebelote mercredi soir, même salle, même heure !