Les Warriors s’effondrent à Detroit

On peut être champion NBA et candidat sérieux à sa propre succession, et s’incliner coup sur coup à Charlotte et Detroit ! C’est le triste bilan du week-end des Warriors qui ont donc tendu l’autre joue face aux Pistons. En back-to-back, les Warriors ont passé leur temps à courir après le score en deuxième mi-temps, et forcément, à un moment, on s’épuise et on perd (128-114).

Pourtant, les Warriors avaient pris le meilleur départ. Stephen Curry fait du Stephen Curry, Ty Jerome est précieux en sortie de banc, Jordan Poole apporte l’étincelle habituelle, et Golden State bascule en tête après 12 minutes (37-29). On se dit que le couac de la veille est oublié. Sauf que l’équipe est maladroite (4 sur 21 à 3-points en première mi-temps) et surtout elle n’a pas envie de défendre. Résultat : Cade Cunningham découpe facilement le premier rideau, et les Pistons signent un 29-9 ! Saddiq Bey se réveille, Isaiah Stewart met dedans à 3-points, et Jaden Ivey se joint à la fête. À la pause, Detroit mène de 8 points, et Golden State a encaissé 63 points…

Mais le pire est à venir. Au retour des vestiaires, les Warriors n’ont plus de jambes, et Cade Cunningham continue son festival. Les Pistons prennent 19 points d’avance en trois minutes (76-57). Jordan Poole stoppe l’hémorragie mais Bojan Bogdanovic lui répond. L’arrière des Warriors insiste et il inscrit 12 points de suite ! Dwane Casey n’a pas d’autre choix que de prendre un temps-mort (79-72).

L’écart se stabilise, mais les Warriors refusent toujours de défendre… À chaque rapproché, le plus souvent signé Curry, les Pistons répondent dans la foulée. Mieux, Bey inscrit deux 3-points de suite, dont un sur le nez de Curry. Le meneur All-Star baisse la tête. Les Warriors ne reviendront pas, et ils s’inclinent 128-114.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le manque de défense des Warriors. 128 points encaissés… Les Warriors n’ont pas envie de défendre cette saison, et ils n’ont toujours pas terminé un match sans encaisser 100 points. D’ailleurs, les adversaires ont pris l’habitude d’atteindre les 100 points dès la fin du 3e quart-temps. La preuve encore cette nuit avec Detroit. Le vrai problème se situe sur les arrières. Le premier rideau est vite débordé, et ensuite les aides ne suffisent plus. Résultat : des fautes, et beaucoup de lancers concédés : 38 !

— L’efficacité du cinq des Pistons. Les titulaires des Pistons ont quasiment inscrit autant de points que tous les Warriors réunis : 111 points, contre 114… Privés de Klay Thompson, ménagé, les Warriors ont bu la tasse, et tous les titulaires ont un +/- négatif. À l’inverse, évidemment, les Pistons ont fait la différence lorsque les titulaires étaient sur le parquet, et on retiendra leur grosse activité avec deux « double-double » signés Isaiah Stewart et Cade Cunningham.

TOPS/FLOPS

✅ Cade Cunningham. Il y a un an, à la même époque, le meneur des Pistons ne mettait pas un tir de loin ! Cet été, il a travaillé son « pull-up jumper », et c’est une arme redoutable. Plus grand que Stephen Curry ou Jordan Poole, il leur a fait très mal par ce tir, mais aussi par sa vision du jeu. Un vrai chef d’orchestre, qui termine à 23 points, 10 rebonds et 9 passes décisives.

✅ Saddiq Bey. Meilleur marqueur des Pistons, il a assommé les Warriors dans le dernier quart-temps avec ses deux 3-points de suite. Adroit, c’est un danger permanent, et il est celui qui profite le plus des décalages créés par Cunningham.

✅ Bojan Bogdanovic. Le Croate a célébré son nouveau contrat avec un nouveau match solide. Difficile de faire plus rentable puisqu’il plante 21 points avec huit tirs ! L’ancien ailier du Jazz fait beaucoup de bien au groupe par sa justesse et sa discrétion. C’est une l’assurance tous risques de l’équipe.

⛔ Andrew Wiggins. C’est le fantôme du joueur des dernières Finals. Maladroit, Andrew Wiggins est en retard en défense, et on le voit moins aller à la bagarre au rebond. Le Canadien est bien quand l’équipe est bien, mais ce n’est pas lui qui peut secouer un groupe.

LA SUITE

Detroit (2-4) : double visite de Milwaukee, lundi et mercredi.

Golden State (3-4) : déplacement à Miami mardi soir.