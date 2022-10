Stats & Highlights | Les Blazers repartent de l’avant, les Nuggets et les Hawks enchaînent

Orlando a enfin gagné. Les premières victimes de Paolo Banchero, encore très bon, sont les Hornets, très diminués puisque Terry Rozier et Cody Martin ont rejoint LaMelo Ball à l’infirmerie. Le Magic possède le même bilan que les Pistons, encore battus, cette fois face à Atlanta. Les Pacers ont signé un second succès face aux Wizards avec deux gros matches de Myles Turner et Buddy Hield. Un clin d’oeil aux Lakers…

Les Bulls patinent, avec un revers à San Antonio, malgré le 20 000e point en carrière de DeMar DeRozan. Les Spurs sont juste derrière les Nuggets au classement, qui ont disposé du Jazz. Enfin, au sommet de la conférence Ouest, les Blazers ne bougent pas, en s’imposant face à Houston, sans Damian Lillard.

Detroit – Atlanta : 112-136

Cade Cunningham était en forme, mais il est tombé sur plus fort que lui. Le joueur des Pistons a inscrit 35 points, son nouveau record en carrière, mais en face de lui, il y avait non seulement Trae Young (36 points), mais également Dejounte Murray (26 unités).

Après une première période équilibrée, les Hawks accélèrent en seconde avec un 11-0. Cade Cunningham prend sa cinquième faute en fin de troisième quart-temps et plombe les siens. Trae Young en profite pour inscrire cinq points, Dejounte Murray suit le mouvement en début de dernier acte et les Hawks s’imposent facilement. Les deux All-Stars ont délivré 17 passes décisives et perdu un seul ballon…

Orlando – Charlotte : 113-93

Les Hornets ont seulement résisté et existé un quart-temps, le premier, avant de céder. Plombés par leur maladresse, ils ont été dominés par le Magic et un Paolo Banchero encore une fois très bon, avec 21 points, 12 rebonds et 7 passes.

Durant près de sept minutes en deuxième quart-temps, Charlotte est privé de points, seul un panier de Theo Maledon vient briser cette mauvaise série. Orlando termine donc la première mi-temps sur un 20-3 et n’a plus qu’à gérer en seconde période. Première victoire de la saison pour les Floridiens.

Washington – Indiana : 117-127

Les Pacers n’ont pas mis longtemps pour se mettre à l’abri et prendre les commandes du match. Ils passent un 22-2 en premier quart-temps. Kyle Kuzma et les Wizards réagissent un peu, mais un nouveau 8-0 permet de faire l’écart à la pause.

Tyrese Haliburton enfonce le clou en début de troisième quart-temps pour donner vingt points d’avance aux siens. Bradley Beal tentera un dernier effort, mais Buddy Hield répond encore. Le trio Haliburton – Hield – Turner marque 77 points dans cette victoire.

San Antonio – Chicago : 129-124

DeMar DeRozan a atteint ses 20 000 points en carrière mais les Spurs ont la victoire. Comme attendu, l’arrière des Bulls a bien marqué les sept points nécessaires pour devenir le 50e joueur à atteindre cette marque mythique, il est même monté à 33 unités.

Sauf que les Bulls ont été maladroits à 3-pts et n’ont pas su revenir d’une mauvaise entame. Keldon Johnson, 33 points lui aussi, Jakob Poeltl, 21 points et 13 rebonds, et Zach Collins, 16 points, ont dominé Chicago.

Denver – Utah : 117-101

Si DeAndre Jordan marque à 3-pts, il ne peut rien arriver aux Nuggets. Pourtant Nikola Jokic n’était pas dans un grand soir offensivement, mais le Jazz non plus, encore moins même. Denver a su garder la maitrise de la partie avec ses nombreux shoots à 3-pts.

Bones Hyland en inscrit sept notamment. C’est d’ailleurs lui qui a fait la différence, avec plusieurs paniers primés, en début de dernier quart-temps pour écarter définitivement le Jazz.

Portland – Houston : 125-111

Sans Damian Lillard, les Blazers ont tout de même dominé les Rockets, toujours aussi friables en défense. Dès le premier quart-temps, Jusuf Nurkic et sa bande prennent plus de dix unités d’avance et maintiennent cet écart pendant de longues minutes.

En troisième quart-temps, Houston se rapproche sans passer devant. C’est trop peu car Anfernee Simons et Nurkic (57 points à eux deux) sont trop forts, les Blazers font à nouveau l’écart et s’imposent finalement sans trembler.