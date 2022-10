Avec un grand Tyrese Maxey (44 points), Philly se réveille à Toronto

Les Sixers allaient-il tendre l’autre joue pour ce deuxième match de suite à Toronto ? C’est la question qu’on se posait avant le match, et surtout à l’entre-deux en découvrant le forfait de Joel Embiid. Mais un joueur avait décidé de transformer cette revanche en « one-man show », et il s’agit de Tyrese Maxey. L’arrière de Philly a survolé la rencontre avec une première mi-temps exceptionnelle à 27 points à 10 sur 10 aux tirs ! Dès l’ouverture du score, sur un 3-points, très compliqué dans le coin à la limite des 24 secondes, Maxey donne le ton à la soirée.

Sous son impulsion, Philly va prendre le large au début du deuxième quart-temps. Le héros de la soirée en est déjà à 17 points à 5 sur 5 à 3-points, et les Sixers prennent 12 points d’avance (43-31). Les efforts de Pascal Siakam et la domination au rebond offensif sont insuffisants pour les Raptors. D’autant que James Harden a choisi d’être sobre et efficace, et à la pause, il y a 17 points d’écart (65-48).

En deuxième mi-temps, Philly ne lâche pas le pied de l’accélérateur, et Tyrese Maxey, encore lui, se joue de la défense des Raptors. Doc Rivers laisse son arrière jusqu’au bout, et il termine la rencontre à 44 points ! Sans Joel Embiid, Philly s’impose de 22 points (112-90) et s’évite une belle crise.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— L’absence de Joel Embiid. Comme Kawhi Leonard de l’autre côté des Etats-Unis, Joel Embiid est déjà en « load management ». Officiellement, le staff médical a décidé de ménager son genou, et comme il s’agissait d’un back-to-back, ils ont fait le choix de se passer de lui ce soir. On retiendra que Doc Rivers avait opté pour du « small ball » avec PJ Tucker au poste 5.

— Le repli défensif. Au-delà du show Maxey, on retiendra la défense des Sixers, et plus particulièrement le repli défensif. Harden en tête, les joueurs de Rivers ont tout tenté pour couper le jeu rapide de Toronto. Pour preuve, à la mi-temps, les Raptors n’avaient pas inscrit le moindre point sur contre-attaque ! Il faudra attendre une contre-attaque de Pascal Siakam pour que les Raptors marquent enfin sur jeu rapide.

TOPS/FLOPS

✅ Tyrese Maxey. Le match de sa vie, tout simplement. 44 points à 15 sur 20 aux tirs, dont 9 sur 12 à 3-points ! À la mi-temps, il en était déjà 27 points avec un 10 sur 10 aux tirs. Il ajoute 8 rebonds et 4 passes, et il a laissé des miettes à ses coéquipiers.

✅ De’Anthony Melton. Titulaire, c’est lui qui a donné le ton défensif à sa formation. Il a tout simplement mangé Fred VanVleet, et son envergure lui permet d’être toujours sur les lignes de passe. Son duo avec Maxey a peut-être donné des idées à Doc Rivers.

✅ Matisse Thybulle. Il n’avait joué que cinq minutes depuis le début de saison… Son entrée en jeu a été compliqué avec une violation des 24 secondes, mais l’Australien s’est vite rattrapé avec deux 3-points de suite. Comme Melton, il a pesé en défense.

✅ Pascal Siakam. Le Camerounais effectue un très grand début de saison, au point que la NBA le place dans le Top 5 des meilleurs joueurs dans son classement hebdomadaire. « Go-to-guy », il est le seul avec OG Anunoby à avoir tenté d’apporter de la vitesse et de l’agressivité.

⛔ Fred VanVleet. Rien de moins que son pire match en carrière avec un 0 sur 11 aux tirs, et même un 0 sur 2 aux lancers-francs. Un vrai cauchemar.

LA SUITE

Toronto (3-3) : petite pause pour les Raptors qui ne rejouent que lundi face aux Hawks.

Philadelphie (2-4) : back-to-back avec un déplacement à Chicago.