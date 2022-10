Les Suns déplument les Pelicans à l’usure

Les Suns confirment leur bon début de saison face à une équipe des Pelicans qui présentait le même bilan qu’eux avant cette rencontre. Une rencontre dont les visiteurs ne partaient évidemment pas favoris en raison des absences de Brandon Ingram et de Zion Williamson.

Profitant de la maladresse longue distance des locaux (1/9 de loin dans le premier quart-temps), CJ McCollum et sa bande ont pourtant fait la course en tête durant les douze premières minutes (21-27). Il a fallu attendre la rentrée des remplaçants des Suns pour voir ces derniers réagir et ainsi virer devant à la pause (57-52).

Toujours grâce à leurs hommes de banc, les locaux ont mis un coup d’accélérateur à la fin de la période suivante, pour démarrer l’ultime quart-temps avec une marge confortable (93-83). Avec de bonnes séquences défensives, converties en contre-attaque, Phoenix a pu dérouler jusqu’à la fin de la rencontre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les bonnes phases défensives des Suns. Les joueurs de l’Arizona terminent avec tout de même 111 points dans les dents mais il faut noter que les Pelicans disposaient de l’une des meilleures attaques de la ligue avant ce match et affichaient surtout la meilleure adresse générale (50%). Cette nuit, ils ont été limités à 44%. Dans le quatrième quart-temps, les Pelicans ont payé cash leurs erreurs en attaque. À l’instar, pour ne citer que cet exemple, d’un ballon piqué par Chris Paul dans le dos Jonas Valanciunas, terminée en contre-attaque menée par CP3 et terminée par Cam Johnson au cercle. Phoenix a inscrit deux fois plus de points en contre-attaque que NOLA (22-11).

– La sortie sur blessure de Deandre Ayton. Le pivot a quitté ses partenaires dès le premier quart-temps en raison d’une entorse à la cheville gauche. Il est retombé sur le pied de Jonas Valanciunas après un « jumper » en tête de raquette et n’est pas revenu en jeu. Pour mémoire, le pivot avait manqué sept matchs l’an dernier pour une entorse à l’autre cheville. Les Suns n’avaient pas perdu une rencontre en son absence sur cette séquence.

TOPS/FLOPS

✅ Mikal Bridges. Tandis que Chris Paul et Devin Booker ne brillaient pas particulièrement par leur adresse, l’homme fort de la défense des Suns a signé la meilleure sortie offensive de sa saison jusqu’ici. Adroit en périphérie, il a inscrit la majorité de ses points à proximité du cercle. Meilleure évaluation de la rencontre, il termine également meilleur contreur (3) !

✅ Le banc des Suns. Avec la sortie prématurée de Deandre Ayton, un autre intérieur devait prendre le relais. Si Jock Landale a encore répondu présent, on s’arrêtera surtout sur le match de Bismack Biyombo qui a claqué un double-double alors qu’il n’avait quasiment pas joué depuis le début de la saison. À ses côtés, Torrey Craig, très actif dans le second quart-temps notamment, et Cameron Payne ont également assuré. La colonne +/- de ces hommes de banc illustre parfaitement leur impact.

✅ Jonas Valanciunas. Match de très haut niveau pour le pivot dont l’activité offensive, couplée à celle de la surprise Naji Marshall, a permis de compenser la maladresse de CJ McCollum, qui n’a d’ailleurs pas hésité à l’alimenter sur le « pick-and-roll ». Bémol par rapport à ce beau double-double : sa couverture du « pick-and-roll » adverse. Chris Paul voire Landry Shamet se sont régalés face à lui en fin de match pour envoyer des passes lobées vers les intérieurs des Suns. Phoenix a ainsi inscrit 60 points dans la raquette des Pelicans (contre 36 pour eux).

⛔ Larry Nance Jr. Toute petite sortie pour l’habituel « energizer » du banc des Pelicans. L’intérieur a manqué d’adresse (1/5), commis trois fautes et perdu deux ballons. Résultat : en seulement 14 minutes de jeu, il a terminé avec l’un des pires +/- de la rencontre : -19 !

LA SUITE

Suns (4-1) : réception des Rockets, dimanche

Pelicans (3-2) : déplacement chez les Clippers, dimanche