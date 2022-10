Stats & Highlights | Le Heat gagne enfin, les Nuggets, les Bucks et les Clippers enchaînent

Après deux défaites, le Heat a enfin montré ses muscles et remporté un match, face à Toronto. Pour les Bucks, les choses ont été plus simples : Giannis Antetokounmpo a collé 44 points aux Rockets. La franchise de Houston est à trois revers de suite et court derrière une victoire.

Les Nuggets et les Clippers imitent Milwaukee avec un deuxième succès de suite. Paul George a brillé (40 unités) pour écarter les Kings. Enfin, les Pacers ont profité des Pistons pour décrocher une première victoire.

Indiana – Detroit : 124-115

Le match a été une mi-temps trop long pour les Pistons. Les joueurs de Dwane Casey ont dominé le premier quart-temps et ils arrivent à la pause avec quatre points d’avance. La suite fut bien plus compliquée.

En moins de trois minutes, Bennedict Mathurin frappe trois fois à 3-pts et les Pacers renversent tout. Le rookie symbolise la force du banc d’Indiana, qui a écrasé celui de Detroit (58-29). Dans les dernières minutes, c’est Tyrese Haliburton avec deux paniers primés et une passe décisive qui conclut et assure la victoire des siens.

Indiana / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Smith 28 9/16 1/5 0/1 3 12 15 1 2 0 1 3 -1 19 29 A. Nesmith 23 2/5 1/3 2/2 0 1 1 0 3 0 1 3 -3 7 7 I. Jackson 22 2/6 0/0 4/5 2 3 5 1 3 0 0 5 +3 8 14 T. Haliburton 32 7/16 3/6 7/8 2 2 4 10 2 5 1 0 +1 24 32 B. Hield 16 2/8 2/6 0/0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 6 2 T. Taylor 20 0/3 0/1 0/0 1 1 2 2 0 0 0 1 +10 0 2 G. Bitadze 25 6/8 1/3 1/4 8 7 15 4 3 1 1 1 +8 14 29 T.J. McConnell 13 1/3 0/0 0/0 1 3 4 2 0 1 1 0 +6 2 6 A. Nembhard 9 3/6 2/3 0/0 1 1 2 3 1 0 1 0 +8 8 9 C. Duarte 21 3/14 1/7 2/2 0 2 2 2 3 0 1 1 +13 9 2 B. Mathurin 31 10/18 5/8 2/2 1 6 7 2 3 0 2 0 0 27 26 45/103 16/42 18/24 20 39 59 28 21 7 11 15 124 158 Detroit / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Bogdanovic 32 5/16 4/10 2/2 1 2 3 5 1 0 0 0 -4 16 13 S. Bey 36 5/16 2/8 8/8 4 7 11 3 1 1 1 0 +5 20 23 I. Stewart 30 2/10 1/4 6/10 6 10 16 2 5 0 2 0 -1 11 15 C. Cunningham 33 8/19 4/8 2/2 2 2 4 4 3 1 2 0 +4 22 18 J. Ivey 34 6/13 2/3 3/6 2 9 11 5 3 1 5 0 -4 17 19 I. Livers 16 3/6 2/3 0/0 0 2 2 0 3 2 3 0 -12 8 6 J. Duren 18 3/3 0/0 0/0 2 1 3 0 0 0 0 2 -8 6 11 C. Joseph 16 3/6 2/3 2/2 0 1 1 3 2 0 0 0 -5 10 11 K. Hayes 17 2/4 1/3 0/0 0 0 0 2 2 0 0 1 -12 5 6 H. Diallo 6 0/2 0/0 0/0 0 2 2 2 0 0 0 0 -8 0 2 37/95 18/42 23/30 17 36 53 26 20 5 13 3 115 124

Miami – Toronto : 112-109

Les Raptors n’ont pas fait le poids, malgré le score final qui semble indiquer le contraire. Le collectif du Heat était plus fort, surtout en deuxième quart-temps quand l’écart s’est creusé. Les Floridiens ont même compté jusqu’à 24 points d’avance.

Seulement, les expulsions de Christian Koloko et de Caleb Martin, après un accrochage et de longues minutes à attendre la décision des arbitres, ont cassé le rythme de Miami et redonner du souffle à Toronto. Les Raptors passent un 17-2 en cinq minutes pour revenir. Mais jamais les coéquipiers de Pascal Siakam ne mettront vraiment en danger Kyle Lowry et compagnie.

Miami / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Butler 35 7/16 1/1 9/11 1 3 4 5 2 0 2 0 +6 24 20 C. Martin 22 3/8 0/2 2/2 2 3 5 2 4 1 1 0 +17 8 10 B. Adebayo 36 4/6 0/1 2/2 0 7 7 1 3 0 3 0 +5 10 13 K. Lowry 37 5/11 3/7 4/4 0 2 2 6 3 1 3 0 -7 17 17 T. Herro 22 4/8 1/4 5/5 2 6 8 6 5 0 2 0 0 14 22 D. Dedmon 12 1/1 0/0 0/0 1 2 3 1 2 0 1 0 -2 2 5 G. Vincent 24 3/7 1/5 2/2 0 7 7 4 2 0 3 0 0 9 13 D. Robinson 15 3/5 2/3 0/0 0 3 3 0 3 0 0 0 -2 8 9 M. Strus 37 8/14 3/7 1/1 0 5 5 3 1 0 0 2 -2 20 24 38/76 11/30 25/27 6 38 44 28 25 2 15 2 112 133 Toronto / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 40 8/19 0/2 7/8 1 7 8 9 4 1 1 1 -5 23 29 O.G. Anunoby 38 5/14 3/6 0/0 1 8 9 0 3 1 0 1 +4 13 15 S. Barnes 13 5/9 0/1 1/3 1 1 2 2 1 0 1 1 -8 11 9 F. VanVleet 39 2/9 1/6 2/2 1 1 2 10 5 3 1 0 +6 7 14 G. Trent Jr. 39 7/18 5/12 4/6 0 1 1 2 3 2 1 1 -6 23 15 T. Young 11 2/3 0/1 0/0 1 1 2 0 4 2 1 0 -15 4 6 P. Achiuwa 34 5/9 2/5 6/7 3 8 11 1 1 0 1 0 +16 18 24 C. Koloko 12 0/0 0/0 1/2 0 2 2 0 0 0 0 0 -5 1 2 M. Flynn 9 2/4 2/4 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 +1 6 4 D. Banton 6 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 -3 3 3 37/87 14/39 21/28 8 29 37 24 25 9 6 5 109 121

Milwaukee – Houston : 125-105

Le lendemain des 49 points de Ja Morant, les Rockets sont tombés sur les 44 unités de Giannis Antetokounmpo ! Houston n’a pas existé dans cette partie. Les Bucks commencent par un 13-0 en trois minutes et jamais les hommes de Stephen Silas ne passeront sous la barre des 12 points d’écart.

Le MVP des Finals 2021 s’est donc amusé dans la défense, avec 44 points à 17/21 au shoot en seulement 28 minutes. C’est une troisième défaite de suite pour les Texans, qui n’ont toujours pas ouvert leur compteur de succès.

Milwaukee / 125 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Antetokounmpo 28 17/21 2/3 8/13 2 10 12 3 2 0 4 0 +23 44 46 B. Lopez 29 3/7 3/6 0/0 0 5 5 2 3 2 1 5 +4 9 18 J. Holiday 32 8/15 3/4 0/0 0 5 5 10 2 0 2 3 +8 19 28 J. Carter 25 0/4 0/3 0/0 0 1 1 4 4 2 3 0 +7 0 0 G. Allen 28 3/11 2/7 3/4 2 3 5 2 2 1 0 0 +4 11 10 S. Mamukelashvili 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0 -1 T. Antetokounmpo 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Nwora 18 4/6 1/1 0/0 0 3 3 0 1 0 3 0 +15 9 7 S. Ibaka 15 3/5 2/2 1/2 1 4 5 0 3 0 0 1 +7 9 12 B. Portis 23 6/10 1/1 0/0 3 5 8 1 2 1 2 1 +8 13 18 G. Hill 24 3/4 2/3 1/2 0 2 2 6 2 0 0 0 +20 9 15 W. Matthews 12 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +10 0 0 A. Green 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 0 1 M. Beauchamp 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 2 Total 48/85 16/31 13/21 8 39 47 29 22 6 16 10 125 156 Houston / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Smith Jr. 28 5/15 3/7 0/0 2 9 11 1 3 0 0 2 -11 13 17 U. Garuba 25 2/3 1/1 1/2 4 4 8 2 2 4 2 0 -12 6 16 K. Martin Jr. 30 6/11 2/5 0/1 2 3 5 2 1 0 1 0 -5 14 14 K. Porter Jr. 34 5/15 2/4 6/7 2 3 5 7 4 2 2 0 -9 18 19 J. Green 32 6/19 4/7 6/6 1 3 4 2 3 1 2 0 -5 22 14 T. Eason 19 4/9 3/4 0/0 0 2 2 1 3 1 1 2 -7 11 11 B. Marjanovic 4 1/2 0/0 1/1 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 3 3 A. Sengun 23 4/9 0/3 1/2 3 6 9 2 2 1 1 1 -8 9 15 G. Mathews 13 0/1 0/1 1/1 0 0 0 0 1 0 1 0 -13 1 -1 J. Christopher 16 1/5 0/2 1/2 1 1 2 1 1 0 1 0 -15 3 0 D. Nix 14 1/3 0/2 0/0 0 1 1 1 2 0 1 0 -11 2 1 T. Hudgins 4 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 3 4 Total 36/93 16/37 17/22 15 32 47 20 22 9 12 5 105 112

Denver – Oklahoma City : 122-117

Sans doute fatigués après leur victoire contre les Warriors la veille, les Nuggets n’ont pas été flamboyants face au Thunder. Après une première mi-temps équilibrée, ils prennent les commandes en troisième quart-temps, puis les cède, avant de les reprendre dans les dernières minutes.

C’est Jamal Murray, pour son premier match à domicile depuis 18 mois, qui va inscrire les lancers-francs qui assurent la victoire. Nikola Jokic, lui, a encore réalisé un triple-double (19 points, 16 rebonds, 13 passes) et il égale Wilt Chamberlain.

Denver / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval A. Gordon 28 3/9 1/3 4/8 5 5 10 2 0 0 2 3 +19 11 14 M. Porter Jr. 28 8/15 5/10 1/1 2 4 6 1 4 1 3 1 +20 22 21 N. Jokic 39 6/10 1/1 6/9 1 15 16 13 2 1 3 1 +18 19 40 J. Murray 28 6/12 1/4 3/4 0 4 4 5 0 2 5 0 +10 16 15 K. Caldwell-Pope 32 7/13 6/10 1/1 0 5 5 2 5 0 2 0 +16 21 20 J. Green 20 5/5 2/2 2/4 0 1 1 2 2 0 0 0 -14 14 15 Z. Nnaji 9 2/3 0/0 0/0 0 0 0 0 4 0 1 0 -10 4 2 B. Brown 26 2/8 1/3 0/2 1 1 2 3 1 0 0 1 -5 5 3 B. Hyland 14 0/5 0/1 1/2 0 1 1 3 2 0 1 0 -15 1 -2 C. Braun 16 3/5 3/4 0/0 0 1 1 2 1 1 1 1 -14 9 11 42/85 20/38 18/31 9 37 46 33 21 5 18 7 122 139 Oklahoma City / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Robinson-Earl 18 4/6 2/4 0/0 0 2 2 0 0 1 2 0 -17 10 9 A. Pokusevski 12 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 2 0 1 -12 0 3 L. Dort 30 3/13 1/7 6/8 3 4 7 4 5 3 2 0 -6 13 13 S. Gilgeous-Alexander 34 11/24 1/5 5/5 0 3 3 7 4 1 5 0 -6 28 21 J. Giddey 33 8/17 2/4 1/2 4 8 12 6 2 1 1 2 -17 19 29 D. Bazley 21 2/4 2/4 0/0 0 2 2 3 2 2 1 3 0 6 13 L. Waters III 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 1 E. Omoruyi 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 +4 2 2 O. Dieng 7 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 -2 K. Williams 16 1/2 0/0 1/1 2 1 3 3 3 0 0 0 +2 3 8 M. Muscala 19 6/10 4/7 2/2 0 6 6 1 3 0 0 0 +7 18 21 T. Mann 28 5/11 2/5 1/3 1 3 4 4 4 0 1 0 +13 13 12 A. Wiggins 16 1/3 1/2 2/2 0 6 6 1 1 0 0 0 +7 5 10 42/94 15/38 18/23 10 37 47 29 27 10 12 6 117 140

Sacramento – LA Clippers : 109-111

Sans Kawhi Leonard ni John Wall, ménagés, les Clippers ont été portés par Paul George. Comme contre Portland, les Kings ont su passer devant à un moment, mais sans tenir ensuite. Ils avaient la main en premier acte, mais en troisième quart-temps, Los Angeles domine.

En dernier acte, De’Aaron Fox et ses coéquipiers font l’effort avec un 11-4, mais George (40 points) donne de l’air aux Clippers, avec un panier primé. Avant que Nicolas Batum, avec un rebond offensif, puis Norman Powell, avec deux lancers-francs, n’écartent définitivement les troupes de Mike Brown.