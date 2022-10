Magic – Celtics : Jayson Tatum (40 points) a le dernier mot

Duel intéressant en ce samedi soir à Orlando, entre le Magic et les Celtics. Les deux équipes, qui sont toutes les deux en « back-to-back » après avoir joué la veille (à Atlanta pour Orlando, à Miami pour Boston), sont sur des dynamiques opposées puisque les locaux ont perdu leurs deux premiers matches de la saison, tandis que le finaliste 2022 est encore invaincu après deux matches.

Malgré le « back-to-back », les deux formations ne montrent aucun signe de fatigue et affichent d’entrée un rythme offensif supersonique : 36-33 pour Boston à la fin du premier quart-temps, puis 68-68 à la pause. Les Celtics peuvent compter sur un grand Jayson Tatum (21 points) et une adresse extérieure impressionnante (14/27 à 3-points), tandis que le Magic se repose quasi exclusivement sur ses titulaires, qui compilent 60 des 68 points.

Au retour des vestiaires, Celtics et Magic ne sont toujours pas décidés à défendre, et leur cadence en attaque reste incroyablement élevée. Résultat : la seconde mi-temps est semblable à la première, et le bras de fer dure ainsi jusqu’aux tous derniers instants.

Et au petit jeu du tout pour l’attaque, c’est la troupe de Joe Mazzulla qui gagne. D’abord par l’intermédiaire de Derrick White, très bon tout au long du match et auteur d’un dunk décisif dans le « money-time », puis par celle de Jayson Tatum, qui plante un énorme tir primé puis les lancers-francs quelques possessions plus tard, pour mettre les C’s à l’abri pour de bon (126-120).

Les deux équipes enchainent le même résultat pour la troisième fois de suite : victoire pour les Celtics, défaite pour le Magic.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La meilleure défense, c’est l’attaque. Il a suffi de quelques possessions seulement pour comprendre que personne n’allait défendre dans ce match. Les deux équipes étaient effectivement dans un grand soir d’adresse, et ont alors fait de l’attaque le thème de cette affiche. Dans les détails, ça donne plus de 40% de réussite aux tirs de part et d’autre : 120 points à 47.4% dont 44.1% derrière l’arc pour le Magic, et 126 points à 48.3% dont 40.4% à 3-pts pour les Celtics.

– Jayson Tatum, calibre MVP. Auteur de 35 puis 29 points au cours de ses deux premiers matches, l’ailier All-Star des Celtics a placé la barre encore plus haut dès sa troisième sortie : 40 points à 14/21 aux tirs et 8 rebonds. A l’entame avec 15 points dans le premier quart-temps et à la conclusion avec 10 points dans le dernier acte, « JT » a été le pilier des siens. Dans cette très jeune saison, l’ancien de Duke se place déjà à la table des candidats MVP.

TOPS & FLOPS

✅ Le cinq majeur du Magic. Auteurs de 99 des 120 points du Magic, les cinq titulaires ont bien failli réussir à porter leur équipe vers la victoire. Mentions spéciales à Terrence Ross qui plante un très propre 29 points à 11/16 aux tirs, et à Paolo Banchero, plus maladroit (23 points à 6/19) mais très entreprenant en attaque dans plusieurs configurations.

✅ Derrick White. Le facteur X du match pour Boston. Alors que Jaylen Brown a été maladroit et donc discret en attaque, l’ancien des Spurs, titulaire sur le poste 2 cette saison, a merveilleusement bien tenu le rôle du lieutenant de Jayson Tatum. Il compile 27 points (10/17, 5/9 à 3-pts), 4 rebonds et 4 passes. Un « role player » de luxe parfait pour les Celtics.

⛔️ Le banc du Magic. Peut-être que le match s’est joué ici : 21 points seulement pour les remplaçants du Magic, contre 39 pour ceux des Celtics. Bien sûr, il faut garder en tête que les locaux jouaient sans des rotations importantes, comme Jonathan Isaac, Jalen Suggs et Gary Harris, mais il est quand même certain que le club d’Orlando aurait pu l’emporter avec un apport légèrement plus important de sa deuxième unité.

⛔ Jaylen Brown. Sortie discrète du deuxième « Jay », qui se contente de 12 points à 4/16 aux tirs. Pas en rythme, il n’a pas pesé au « scoring » mais a ajouté 9 rebonds et 4 passes pour compenser.

LA SUITE

– Magic : déplacement au MSG à New York, dans la nuit de lundi à mardi (1h30)

– Celtics : déplacement à Chicago, la même nuit (2h)