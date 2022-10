Même les Spurs gagnent à Philadelphie !

C’est la grosse surprise de la soirée ! En back-to-back, et lancé dans une vaste opération de reconstruction, San Antonio vient s’imposer 114-105 à Philadelphie ! La victoire du mouvement et de l’enthousiasme tant les jeunes Spurs respirent le beau basket. Gregg Popovich peut être fier de ses joueurs : ils ont vite intégré les principes de la franchise !

Pourtant, les Spurs avaient débuté timidement la partie. Les jambes sont lourdes, et on se dit que la soirée va être longue. Mais l’entrée d’Isaiah Roby va réveiller son équipe, et les Spurs vont vite revenir dans le match. En face, James Harden est mode passeur, tandis que Tyrese Maxey régale. En deuxième quart-temps, le réveil de San Antonio se confirme, Devin Vassell prend carrément le jeu à son compte. Il plante 20 de ses 22 points avant la pause. Il est épaulé du duo Roby-Primo, et les Spurs se détachent. En face, Embiid monte doucement en puissance, à l’inverse d’un Harden transparent (2 sur 10 aux tirs). A la mi-temps, San Antonio est devant 54-51.

Au retour des vestiaires, Embiid se fâche, et il marche sur les Spurs. Vassell s’efface, et c’est Keldon Johnson qui prend le relais. Le contraste est saisissant entre des Spurs qui se font des passes et des Sixers au jeu stéréotypé. Jason Richardson et Doug McDermott se montrent aussi, et San Antonio se détache : 85-77.

En face, Embiid continue son festival, et c’est panier ou lancers-francs. Les Sixers repassent même devant (90-88), mais les Spurs ne lâchent rien, et c’est Doug McDermott qui prend feu. Huit points de suite pour casser la série de Philly, mais aussi redonner l’avantage à San Antonio. Tre Jones met le ballon sous le bras, Jakob Poeltl verrouille le rebond, et le public des Sixers se met à siffler. On ne rêve pas, les Spurs s’imposent 114-105 à Philadelphie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le collectif des Spurs. Les joueurs passent mais l’identité demeure… Quel régal de voir les jeunes Spurs se partager la balle en attaque pour trouver le meilleur tir. Il y a quelques séquences remarquables en première mi-temps, qui ont donné le tournis aux Sixers. Et Popovich peut compter sur un groupe qui parle le même basket. Les remplaçants inscrivent 40 points, contre 10 aux Sixers. Mention spéciale à McDermott, décisif en début de 4e quart-temps.

— Retour de Brett Brown. Ancien coach des Sixers au début du « Process », Brett Brown n’a pas retrouvé de club depuis son renvoi, et il a décidé de revenir aux Spurs comme assistant. La franchise de Philadelphie lui avait réservé un bel hommage avec une petite vidéo, comme on le fait habituellement pour les joueurs.

— Décollage manqué des Sixers. Pour la première fois depuis 2016, les Sixers débutent la saison par trois défaites. A l’époque, l’équipe était au coeur de son « Process » avec Nerlens Noel et Jahlil Okafor, et un Embiid fragile. L’équipe avait perdu ses sept premiers matches.

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Vassell-Johnson. Les « jumeaux » des Spurs ont eu la bonne idée de se relayer en attaque. A Vassell, la première mi-temps. A Johnson, la seconde. Les deux sont capables de scorer, mais ils le font dans un collectif. Il n’y a pas de shoots forcés et on comprend pourquoi Coach Pop’ leur fait confiance. Et que dire de leurs qualités athlétiques…

✅ Joel Embiid. Il a confirmé après le match qu’il souffrait du pied, mais ça ne l’empêche pas de compiler 40 points et 13 rebonds ! Il est monté en puissance au fil des minutes, et il plante 27 points après la pause. Le problème, c’est que c’est lui, et le reste de l’équipe. Le jeu des Sixers manque de mouvement et d’alternance.

⛔ James Harden. Certes, il frôle le triple-double avec 12 points, 12 passes et 9 rebonds, mais l’impression visuelle est mauvaise. Son premier quart-temps est correct mais ensuite, il a disparu des radars, et sa sélection de tirs est affreuse : 4 sur 18 !

LA SUITE

Philadelphie (0-3) : réception d’Indiana dans la nuit de lundi à mardi (01h00).

San Antonio (2-1) : retour à l’Ouest avec un déplacement à Minnesota lundi soir (02h00).