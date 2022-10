Bulls – Cavaliers : Donovan Mitchell gâche la rentrée de Zach LaVine

Le début de match est sérieux et appliqué de la part des Bulls qui dominent d’entrée les Cavs (12-5) notamment grâce au duo LaVine / Vucevic, auteurs de 9 des 12 premiers points de leur équipe. C’est à ce moment-là que Cleveland va sonner la révolte. En sortie de temps-mort, Donovan Mitchell va prendre les choses en main accompagné du banc efficace des Cavaliers (17 points) dont Kevin Love, qui entre sur le parquet le bras chaud avec un 3/3 à 3-points. Cleveland vire en tête 34-25 à la fin du premier quart-temps.

À l’entame du deuxième quart-temps, Cleveland ne lève pas le pied. Les Bulls butent sans arrêt sur la défense solide des Cavs, et de l’autre côté ça sanctionne : l’écart monte rapidement à +19 (53-34). Porté par Donovan Mitchell et ses 18 points, Cleveland est d’une adresse redoutable dans cette première mi-temps avec 63% au tir dont 10/14 à 3-points. Côté Chicago, seul le revenant Zach Lavine (17 points) répond présent. Les Cavs rentrent aux vestiaires avec 16 points d’avance (70-54).

L’écart se stabilise pendant la majeure partie du 3e quart-temps jusqu’au moment où Chicago réussit un run de 8-0 impulsé par Nikola Vucevic. Malgré un DeRozan à 2/6 au tir, les Bulls parviennent à revenir sous la barre des 10 points. Retour qui sera de courte durée, car les Cavs creuseront à nouveau l’écart en fin de quart-temps (93-79).

Le dernier quart est de nouveau dominé par les Cavs qui passeront la barre des 20 points d’avance. Chicago ne s’en remettra pas à l’image de DeRozan exclu pour une double technique après des mots envers un des arbitres. Cleveland s’impose facilement et décroche sa première victoire de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour de Zach LaVine. Après avoir manqué les deux premiers matchs de la saison pour blessure, il était de retour cette nuit. Un retour réussi tant il a rassuré sur son niveau : 23 points à 9/16 au tir. Rassurant pour la suite malgré cette grosse fessée.

– Le collectif des Cavs. Ils ont déroulé tout le long du match. En fait, Cleveland a donné une leçon collective à Chicago avec six joueurs différents à 10 points et plus. Une véritable démonstration couronnée par 56 points du banc.

TOPS/FLOPS

✅ Donovan Mitchell. Meilleur joueur du match, c’est lui qui a sonné la révolte après l’entame ratée de ses coéquipiers. Excellent du début à la fin, il finit avec une ligne statistique au bord du triple double : 32 points à 10/19 au tir et 4/6 à 3-points. On y ajoute 9 rebonds et 8 passes décisives pour compléter une prestation de très haut niveau.

✅ Kevin Love. Il a donné le ton dès son entrée en jeu avec un 3/3 derrière l’arc. Le champion NBA 2016 a réalisé une performance de patron en sortie de banc : 15 points à 5/6 à 3 points, 12 rebonds en seulement 22 minutes.

✅ Cedi Osman. Autre étincelle du banc des Cavaliers, il a été ce qu’on appelle « une star dans son rôle ». Il a compilé 15 points à 5/8 au tir dont 2/3 à 3 points mais il a surtout eu le meilleur +/- du match avec un +41.

⛔️ Demar DeRozan. Auteur de deux premières très bonnes sorties (37 et 32 points), il est cette fois-ci complètement passé au travers avec un vilain 3/9 au tir. Un DeRozan frustré mais également expulsé en fin de match après une double faute technique. Une soirée à oublier pour lui.

⛔️ L’adresse des Bulls. Match très décevant de la part de Chicago, maladroit tout au long du match : 41% au tir dont 24% à 3-points.

LA SUITE

– Bulls : Réception des Celtics dans la nuit de lundi à mardi (2h)

– Cavs : Back-to-back avec la réception des Wizards ce soir (1h)