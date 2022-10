Dans le jeune effectif des Spurs (âge moyen de 24.3 ans), comparé par Gregg Popovich à un « nouveau né », Doug McDermott, Gorgui Dieng et Josh Richardson sont les plus âgés et donc à juste titre considérés comme les vétérans de cette jeune troupe.

Mais cette saison, il y a aussi des « jeunes vétérans » à San Antonio. C’est « Pop » lui-même qui le dit.

La confiance de « Pop », le soutien des vétérans

« J’ai observé un leadership satisfaisant de la part de nos jeunes vétérans » a ainsi déclaré le coach des Spurs après la victoire des siens face au Jazz (111-104), dans la nuit de mardi à mercredi.

Ces « jeunes vétérans » ont deux noms, Keldon Johnson et Devin Vassell, et ils ont compilé 46 points dans le succès de leur équipe face à l’escouade de Salt Lake City. Amenés à devenir naturellement des leaders en attaque cette saison, les deux ailiers sont aussi encouragés à endosser un rôle plus large de mentor pour toute la classe biberon des Spurs.

« C’est une très belle opportunité d’être dans cette position de jeunes leaders pour notre équipe. Nous avons toujours Gorgui, ou Doug. Mais ces gars nous encouragent, ils nous disent ‘on vous laisse gérer, et si on doit intervenir, on le fera’. C’est très appréciable » a ainsi confié Keldon Johnson, alors que son collègue ajoutait que l’équipe « se comportera comme eux se comporteront », appuyant alors sur l’importance de donner le bon exemple à leurs coéquipiers, pourtant à peine plus jeunes qu’eux.

Définir les standards

Car il n’est pas question pour les deux jeunes des Spurs de brûler les étapes ou de se reposer sur leurs lauriers : pour être un bon leader de vestiaire, il faut d’abord être irréprochable à l’entrainement et en match.

« Je veux continuer à évoluer en tant que joueur, continuer à étendre mon jeu » assurait Keldon Johnson, qui face au Jazz débutait idéalement sa saison (22 points et 5 rebonds à 9/13 aux tirs) après qu’une blessure à l’épaule droite l’a privé du début du « training camp ».

Devin Vassell n’a lui pas eu besoin de détailler l’ampleur de ses travaux estivaux, puisque c’est son coéquipier qui s’en est chargé à sa place.

« Si seulement vous aviez pu voir à quel point Devin a bossé cet été. J’étais à San Antonio tout l’été, Dev’ aussi. Il a bossé sur tout un tas de trucs de son jeu, sur son physique aussi » annonçait l’ancien de Kentucky, avant que son coach ne lui emboite le pas. « Il est en confiance avec son tir, et il affiche une grande concentration dans ses tâches défensives » concluait ainsi Gregg Popovich.

A défaut de gagner beaucoup de matches, les Spurs vont donc s’atteler à façonner organiquement leurs futurs leaders cette saison. Silence, ça pousse…