Doug McDermott et Josh Richardson, les grands frères des Spurs

Considérés par Gregg Popovich himself comme un « nouveau né », les Spurs n’auront évidemment pas d’attentes sportives très élevées en cette nouvelle saison.

Avec leur classe biberon (treize joueurs à moins de 25 ans, dont cinq à moins de 20 ans !), ils se dirigent tout droit vers une campagne dans les bas-fonds de la conférence Ouest, en espérant être « récompensés » de leur médiocrité par un choix dans le Top 5 de la prochaine Draft.

Forcément, le trio de vétérans Gorgui Dieng (32 ans) — Doug McDermott (30 ans) — Josh Richardson (29 ans) détonne au milieu de toute cette jeunesse.

Contrairement à Gorgui Dieng, qui a signé cet été en sachant exactement où il mettait les pieds, le duo McDermott/Richardson ne s’attendait probablement pas à être embarqué dans un projet de reconstruction grandeur nature, en rejoignant San Antonio au cours de la dernière année.

Rajeunir au contact des plus jeunes

En particulier Doug McDermott, recruté pour trois ans par les Spurs à l’été 2021 et qui se remémore aujourd’hui ses débuts chez les Bulls, en 2014/15.

« À l’époque, Joakim Noah, Nazr Mohammed, Mike Dunleavy et Kirk Hinrich étaient à mes côtés et m’ont montré le chemin. C’est bizarre d’avoir 30 ans et de se retrouver dans cette position maintenant », confie-t-il à ce sujet.

Malgré cette « très grande différence [d’âge] » qui existe entre certains de ses coéquipiers et lui, Josh Richardson se dit en tout cas prêt à relever ce nouveau défi. Lui qui, rappelons-le, a débarqué à San Antonio contre son gré, en provenance de Boston à la dernière trade deadline.

« Je vais les aider du mieux possible et on verra comment ça se passe », résume celui qui est habitué à jouer les playoffs depuis le début de sa carrière. « Ils écoutent et ils ont faim, donc j’apprécie. »

Même son de cloche chez Doug McDermott, qui confirme les propos de son coéquipier. « Il y a tellement de joueurs de 19 ans autour de lui, c’est assez dingue. Notre rôle consiste juste à être de bons vétérans et à leur montrer comment devenir des professionnels », ajoute-t-il simplement.

Des conseillers avisés

Pour ce faire, Doug McDermott tient notamment à rappeler aux jeunes qui l’entourent qu’une saison NBA est très, très longue…

« J’étais vraiment dur avec moi-même au début de ma carrière », se souvient-il ainsi, en prenant son cas en exemple. « Mais une fois que vous comprenez qu’il y a tellement de matchs chaque semaine, vous ne pouvez pas être trop dur tout le temps. Il faut juste passer au suivant, travailler et être le premier à arriver à la salle d’entraînement puis à en repartir. »

À en croire les déclarations de Malaki Branham, il semblerait d’ailleurs que les jeunes pousses texanes soient disposées à recevoir les conseils des plus anciens.

« C’est bien de simplement pouvoir discuter avec eux, de leur poser des questions », raconte le 20e choix de la Draft 2022. « Ça me permet d’apprendre jour après jour. »

D’autant que les Jeremy Sochan, Devin Vassell, Joshua Primo, Tre Jones, Blake Wesley et autres Malaki Branham, donc, ont tout intérêt à profiter de la présence de Doug McDermott et Josh Richardson, car il se pourrait bien qu’ils ne passent pas toute la saison dans le Texas…

« Nous sommes toujours là et nous menons le vestiaire. Honnêtement, c’est une aubaine de se dire qu’ils nous estiment Josh [Richardson], Jakob [Poeltl] et moi comme ces gars-là. Nous n’avons pas d’ego et nous voulons voir ces jeunes s’épanouir le plus possible », admet-il toutefois, reconnaissant.